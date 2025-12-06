Vendredi soir a eu lieu le tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2026. Avec le Sénégal, Moussa Niakhaté retrouvera l’équipe de France. Tanner Tessmann (États-Unis), Nicolas Tagliafico et les Belges Orel Mangala et Malick Fofana sont aussi fixés.

En attendant de faire leur entrée à la Coupe d’Afrique des Nations, Moussa Niakhaté et le Sénégal savent déjà à quoi s’attendre pour la prochaine Coupe du monde 2026 qui se tiendra en juin et juillet prochain. Vendredi avait lieu le tirage au sort des poules du côté de Washington. Le destin a mis l’équipe de France sur le chemin des Lions de la Teranga. Vingt-quatre ans après le célèbre match en Corée, les deux nations se feront de nouveau face dans un Mondial pour le plus grand plaisir du défenseur de l’OL. Dans le groupe I, la Norvège d’Erling Haaland sera également présente. Il faudra patienter pour connaitre le quatrième pays figurant dans cette poule.

Les champions du monde argentins avec l'Algérie

L'OL n'avait pas que Moussa Niakhaté concerné par ce tirage. Qualifiés d’office en qualité de pays co-organisateur, les États-Unis de Tanner Tessmann ont hérité de l’Australie et du Paraguay en attendant le dénouement d’un barrage. Championne du monde en titre, l’Argentine de Nicolas Tagliafico jouera l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie en phase de poule. Blessés, Orel Mangala et Malick Fofana ont vu que la Belgique devra se frotter à l'Égypte de Mohamed Salah, l’Iran et la Nouvelle-Zélande. Ernest Nuamah, toujours en convalescence, a vu le Ghana hériter d'un groupe difficile avec la Croatie, l'Angleterre et le Panama. Pour le reste des joueurs de l’OL, il faudra attendre de voir si des surprises ont lieu dans les listes retenues pour cette Coupe du monde 2026.