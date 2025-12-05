L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient

Sorti en se tenant la cuisse contre Nantes, Tanner Tessmann ne sera pas disponible dimanche à Lorient. Paulo Fonseca devrait malgré tout compter sur le retour de Clinton Mata.

Le poste de défenseur est-il devenu maudit à l’OL ? Depuis plusieurs semaines, entre suspensions et blessures, les ennuis défensifs s’enchaînent pour Paulo Fonseca. Pourtant, avec trois clean-sheets sur les trois dernières sorties, les Lyonnais ont retrouvé un peu de solidité perdue durant l’automne. Seulement, dimanche, l’entraîneur portugais devrait très certainement revoir sa copie. La défense à trois composée de Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico va se retrouver amputée d’un élément. Sorti en toute fin de match contre le FC Nantes, Tessmann ne va pas se rendre en Bretagne pour affronter Lorient, dimanche soir (20h45), comme avancé par nos confrères de L'Équipe.

Mata de retour ?

Repositionné dans ce système à trois centraux après la blessure de Clinton Mata, l’Américain avait plutôt bien assuré l’intérim. Toutefois, il avait fait plusieurs signes de la main au banc de l’OL pour signaler un pépin physique derrière la cuisse. Une alerte musculaire qui va donc pousser le staff lyonnais à ne prendre aucun risque pour la 15e journée de Ligue 1. À côté de ça, Fonseca devrait de nouveau pouvoir compter sur Mata, absent ces deux derniers matchs après sa sortie à Auxerre.