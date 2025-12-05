Actualités
Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
Tanner Tessmann lors d’OL – PSG (Photo by Jean Catuffe / DPPI via AFP)

L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient

  • par David Hernandez

    • Sorti en se tenant la cuisse contre Nantes, Tanner Tessmann ne sera pas disponible dimanche à Lorient. Paulo Fonseca devrait malgré tout compter sur le retour de Clinton Mata.

    Le poste de défenseur est-il devenu maudit à l’OL ? Depuis plusieurs semaines, entre suspensions et blessures, les ennuis défensifs s’enchaînent pour Paulo Fonseca. Pourtant, avec trois clean-sheets sur les trois dernières sorties, les Lyonnais ont retrouvé un peu de solidité perdue durant l’automne. Seulement, dimanche, l’entraîneur portugais devrait très certainement revoir sa copie. La défense à trois composée de Tanner Tessmann, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico va se retrouver amputée d’un élément. Sorti en toute fin de match contre le FC Nantes, Tessmann ne va pas se rendre en Bretagne pour affronter Lorient, dimanche soir (20h45), comme avancé par nos confrères de L'Équipe.

    Mata de retour ?

    Repositionné dans ce système à trois centraux après la blessure de Clinton Mata, l’Américain avait plutôt bien assuré l’intérim. Toutefois, il avait fait plusieurs signes de la main au banc de l’OL pour signaler un pépin physique derrière la cuisse. Une alerte musculaire qui va donc pousser le staff lyonnais à ne prendre aucun risque pour la 15e journée de Ligue 1. À côté de ça, Fonseca devrait de nouveau pouvoir compter sur Mata, absent ces deux derniers matchs après sa sortie à Auxerre.

    à lire également
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient 10:15
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1 09:30
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, deux salles, deux ambiances 08:45
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Le FC Saint-Cyr Collonges exprime "une profonde reconnaissance" envers l’OL et Kang 08:00
    Mercato : Yaya Touré aurait pu rejoindre l'OL en 2006 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Ligue Europa : l’imbroglio Rachid Ghezzal (OL) n'est pas fini 04/12/25
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    OL - Ligue 1 : reprise du championnat le week-end du 23 août 2026 04/12/25
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    Dumornay, Heaps, Diani... 10 joueuses d'OL Lyonnes parmi les 100 meilleures du monde selon le Guardian 04/12/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL aimerait retrouver la recette à l'extérieur 04/12/25
    L'entraînement de l'OL le 21 septembre au Parc OL
    Coupe de France : l'OL "recevra" le FC Saint-Cyr Collonges à Décines 04/12/25
    beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1
    Saint-Cyr Collonges - OL : beIn Sports nous répond 04/12/25
    Moussa Niakhaté avec le Sénégal
    CAN : Moussa Niakhaté (OL) a participé à un évènement à Paris 04/12/25
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    Première Ligue : Dijon - OL Lyonnes disponible gratuitement sur YouTube 04/12/25
    Ligue 1 : après deux mois sans victoire, Lorient retrouve le sourire avant de recevoir l'OL 04/12/25
    Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
    Ligue Europa : Tolisso et Šulc en haut des catégories statistiques 04/12/25
    Jule Brand après son but lors d'OL Lyonnes - St Pölten
    OL Lyonnes : Jule Brand meilleure joueuse de novembre en Première Ligue ? 04/12/25
    FC Saint-Cyr Collonges - OL ne pourra pas se jouer à Gerland 04/12/25
    Paulo Fonseca, entraîneur de l'OL
    OL : bientôt un nouveau membre dans le staff de Paulo Fonseca ? 04/12/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut