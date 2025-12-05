OL Académie : le programme du week-end

Week-end chargé pour l’OL Académie avec pas moins de cinq matchs du côté de Décines et Meyzieu. Et un choc notamment pour la réserve féminine.

Retour de trêve internationale pour les féminines et donc un week-end chargé du côté de l’OL Académie. Au repos la semaine passée, la réserve et les U19 de l’OL Lyonnes sont de nouveau sur le pont ce dimanche. Avec surtout un choc pour les ainées. Leaders de la poule B de D3, les Lyonnaises reçoivent l’AS Cannes à Meyzieu à 13h. Les Cannoises sont deuxièmes à trois longueurs de leurs adversaires du jour et auront à cœur de recoller au classement.

De suspense, il n’en est plus question pour les U19 de Rachel Saïdi, assurées de terminer premières de leur poule et qualifiées pour la phase Élite. Seulement, la réception de Reims dimanche à 11h doit permettre de valider un sans-faute. Avec neuf victoires en neuf matchs, les Lyonnaises visent le 10 sur 10 à la maison.

Choc des réserves entre l'OL et l'OM

Le programme à Meyzieu est d’ailleurs chargé car les U19 et U17 masculins jouent également à la maison, même si cela reste espacé entre samedi et dimanche. Les joueurs de Samy Saci ouvriront le bal à 13h samedi avec la réception de Strasbourg. Après avoir été tenus en échec par l’ASPTT Dijon dimanche dernier, les coéquipiers de Bojan Zekovic veulent reprendre leur marche en avant pour garder leur avance en tête du classement.

La première place, les U19 l’ont perdu samedi dernier en s’inclinant à Reims, tandis que Clermont a fait le métier. Après trois points de retard désormais, les joueurs de Florent Balmont courent derrière les Auvergnats et ne veulent pas d’un deuxième revers de suite face à Sochaux dimanche (14h30). Enfin, après une première défaite en Challenge Espoirs, la réserve retrouve le championnat de National 3 avec un choc des réserves contre l’OM samedi (18h) à Décines.

Le programme de l’OL Académie :

National 3 : OL - OM, 18h

U19 : OL - Sochaux, dimanche 14h30

U19F : OL - Reims, dimanche 11h

U17 : OL - Strasbourg, samedi 13h

D3 féminine : OL - Cannes, dimanche 13h