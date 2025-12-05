Actualités
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse (crédit : David Hernandez)

OL - Coupe de France : Fonseca réagit au tirage du FC Saint-Cyr Collonges

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Depuis lundi, l’OL sait qu’il terminera son année 2025 avec un match contre les amateurs du FC Saint-Cyr Collonges le 21 décembre. Paulo Fonseca voit du positif à cette fête des voisins.

    Après plusieurs jours d’interrogations, de positions favorables puis défavorables, l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges ont finalement été fixés sur la date et le lieu de leur dernière rencontre de l’année 2025. Malgré les coûts que cela va engendrer, Michele Kang a accepté que le match des 32es de finale de Coupe de France se tienne au Parc OL le dimanche 21 décembre à 21h. Un rêve qui va devenir réalité pour les joueurs de Saint-Cyr, tandis que les joueurs de Paulo Fonseca auront moins de mauvaises surprises en jouant "à la maison" et donc loin d’un stade champêtre. Un point primordial pour l’entraîneur portugais. "Je suis content parce que nous jouons ici à Décines et c'est le principal."

    "Une équipe proche d'où j'habite, donc je vais peut-être les observer"

    Toutefois, Paulo Fonseca ne peut mettre de côté le caractère spécial de cette rencontre avec "deux équipes de la même ville, c’est particulier". Il ne devrait d’ailleurs pas se retrouver surpris de l’opposition, lui qui réside du côté des Monts d’Or. Il a d’ailleurs manié l’humour pour réagir à ce tirage. "Je pense que c'est positif. C'est une équipe proche d'où j'habite. Peut-être que je vais voir si je peux regarder l'entraînement et leurs joueurs (sourire). Nous voulons aussi faire un bon match pour avoir une bonne fête ici dans notre ville. Je pense que pour les personnes d’ici, cela va être un bon moment."

    Ne reste plus qu’à faire le travail sur le terrain, pour ne pas faire la Une des journaux le lendemain avec une élimination qui ferait tache.

    Orel Mangala lors de Belgique - Roumanie à l'Euro 2024
    Blessé avec l’OL, Mangala "rêve" de la Coupe du monde avec la Belgique
    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - ven 5 Déc 25 à 16 h 19

      12-1, car l'ol va être sympa, un ptit but pour faire plaisir. J'annonce 5 buts de Satriano

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Formé à l'OL, Maxime D'Arpino rejoint le GOAL FC 11:00
    Tanner Tessmann lors d'OL - PSG
    L’OL va devoir se passer de Tessmann à Lorient 10:15
    John Textor, président et propriétaire de l'OL
    OL : Textor charge encore la DNCG et les présidents de Ligue 1 09:30
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, deux salles, deux ambiances 08:45
    L'équipe de Saint-Cyr Collonges
    Le FC Saint-Cyr Collonges exprime "une profonde reconnaissance" envers l’OL et Kang 08:00
    Mercato : Yaya Touré aurait pu rejoindre l'OL en 2006 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'OL - PSG
    Ligue Europa : l’imbroglio Rachid Ghezzal (OL) n'est pas fini 04/12/25
    Clinton Mata lors de Lille - OL
    OL - Ligue 1 : reprise du championnat le week-end du 23 août 2026 04/12/25
    Melchie Dumornay lors de Fleury - OL
    Dumornay, Heaps, Diani... 10 joueuses d'OL Lyonnes parmi les 100 meilleures du monde selon le Guardian 04/12/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : l'OL aimerait retrouver la recette à l'extérieur 04/12/25
