Depuis lundi, l’OL sait qu’il terminera son année 2025 avec un match contre les amateurs du FC Saint-Cyr Collonges le 21 décembre. Paulo Fonseca voit du positif à cette fête des voisins.

Après plusieurs jours d’interrogations, de positions favorables puis défavorables, l’OL et le FC Saint-Cyr Collonges ont finalement été fixés sur la date et le lieu de leur dernière rencontre de l’année 2025. Malgré les coûts que cela va engendrer, Michele Kang a accepté que le match des 32es de finale de Coupe de France se tienne au Parc OL le dimanche 21 décembre à 21h. Un rêve qui va devenir réalité pour les joueurs de Saint-Cyr, tandis que les joueurs de Paulo Fonseca auront moins de mauvaises surprises en jouant "à la maison" et donc loin d’un stade champêtre. Un point primordial pour l’entraîneur portugais. "Je suis content parce que nous jouons ici à Décines et c'est le principal."

"Une équipe proche d'où j'habite, donc je vais peut-être les observer"

Toutefois, Paulo Fonseca ne peut mettre de côté le caractère spécial de cette rencontre avec "deux équipes de la même ville, c’est particulier". Il ne devrait d’ailleurs pas se retrouver surpris de l’opposition, lui qui réside du côté des Monts d’Or. Il a d’ailleurs manié l’humour pour réagir à ce tirage. "Je pense que c'est positif. C'est une équipe proche d'où j'habite. Peut-être que je vais voir si je peux regarder l'entraînement et leurs joueurs (sourire). Nous voulons aussi faire un bon match pour avoir une bonne fête ici dans notre ville. Je pense que pour les personnes d’ici, cela va être un bon moment."

Ne reste plus qu’à faire le travail sur le terrain, pour ne pas faire la Une des journaux le lendemain avec une élimination qui ferait tache.