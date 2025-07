Yohannes est une "fan de l’OL Lyonnes depuis toute petite"

Présente en Suisse pour l’Euro 2025, Lily Yohannes a profité d’un instant marketing pour revenir sur sa signature à l’OL Lyonnes. Un rêve d’enfant pour l’Américaine, qui va devoir faire face à une féroce concurrence.

Dans ce mercato estival, l’OL Lyonnes s’est montré pro-actif. Avec huit départs confirmés rapidement, la direction rhodanienne n’a pas chômé pour les compenser. En s’attachant des joueuses confirmées comme Ingrid Engen et Marie-Antoinette Katoto. Mais aussi des jeunes joueuses talentueuses et déjà reconnues sur la scène internationale. On pense notamment à Jule Brand, qui crève actuellement l’écran à l’Euro 2025, mais aussi Lily Yohannes. En 2024, elle était devenue la plus jeune joueuse à évoluer en Ligue des champions sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam.

Parmi les meilleurs prospects à l’avenir, l’OL Lyonnes a réussi à s’attacher ses services, malgré la concurrence européenne. Avec un argument de poids. "Quand j'ai entendu parler du projet de Lyon, j'avais tellement envie de rejoindre ce club, a avoué Yohannes à Flashscore en Suisse en marge de la présentation du ballon du dernier carré de l’Euro 2025. C'est un immense club, avec énormément d'histoire, je suis tombée amoureuse de tout ça. Je suis une fan de Lyon depuis petite."

Une concurrence féroce à Lyon

Il est vrai qu’une photo est devenue virale au moment de l’annonce de sa signature avec les Fenottes. On y voit la jeune milieu (18 ans) dans les travées du Parc OL avec son père à l’occasion d’un match des féminines. Quelques années plus tard, elle évoluera sur cette pelouse décinoise, sous les yeux de sa famille à compter du 6 septembre prochain, date de la reprise de la Première Ligue avec la venue de l'OM.

En attendant, place à la préparation estivale qui débute ce lundi. L’occasion de se familiariser avec son nouvel environnement et de prendre la mesure du défi qui attend Yohannes pour les trois saisons à venir. "Ça signifie beaucoup de faire partie de l'OL Lyonnes. Mon objectif est d'arriver à m'installer, à m'adapter. J'espère que je vais pouvoir aider l'équipe à continuer à gagner des titres." Les ambitions personnelles et collectives semblent en tout cas matcher sur le papier.