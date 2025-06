OL - Mercato : deux offres pour Lucas Perri ?

Fort d'une première saison à son avantage, Lucas Perri possède une jolie cote sur le marché des transferts. Le gardien de l'OL aurait fait l'objet de deux approches pour cet été, alors que le club lyonnais se montre gourmand.

La passation s'est plutôt bien déroulée. Malgré l'amour porté à Anthony Lopes pendant toutes ces années, les supporters de l'OL ont vite réussi à adopter Lucas Perri comme nouveau gardien titulaire. Pas une mince affaire, mais le Brésilien a su convaincre avec ses performances dans le but lyonnais tout au long de la saison. Tout ne fut pas parfait, avec pas mal d'axes d'amélioration à travailler, mais, pour son premier exercice complet comme titulaire, Perri a plutôt tenu la baraque. Cela a forcément donné le sourire à John Textor qui avait fait venir l'international brésilien, en même temps qu'Adryelson, en janvier 2024. Sous contrat jusqu'en 2028, Lucas Perri voit sur le long terme à l'OL. Seulement, aura-t-il son mot à dire vu la situation économique lyonnaise ? Tout le monde est à vendre ou presque et la moindre offre séduisante pourrait finir par convaincre la direction rhodanienne.

Pas de discussions en dessous de 30 millions ?

Cette dernière se montrerait d'ailleurs gourmande pour le gardien auriverde d'après UOL. Un départ ne se négocierait pas en dessous de 30 millions d'euros. Une somme conséquente qui a de quoi repousser les prétendants ? Selon le média brésilien Trivela, Lucas Perri aurait fait l'objet de deux approches pour cet été. Deux clubs dont les noms n'ont pas filtré, mais qui évolueraient en Premier League et en Serie A. Ces derniers temps, l'AS Roma a été lié à Perri, mais le club romain ne serait donc pas le seul. Pour rappel, un transfert de Lucas Perri ferait les affaires de Botafogo. Le club brésilien recevra en effet 50% de la plus-value réalisée après avoir été acheté 3,25 millions d'euros il y a un an et demi.