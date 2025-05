Mercato : Perri (OL) a un courtisan en Italie

Auteur d'une saison pleine à l'OL, Lucas Perri veut s'inscrire dans la durée. Mais avec un club qui a besoin de vendre, peut-il être un candidat à un départ ? L'AS Roma suivrait en tout cas son profil pour la saison prochaine.

À l'OL, les fins de saison riment souvent avec la grande braderie pour les supporters. L'occasion d'acheter des équipements à moindre prix. Seulement, cet été, ce sera avant tout avec l'effectif de Paulo Fonseca qu'il sera question de vente. L'OL ne voudra pas brader ses joueurs, mais quasiment tous seront sur le marché à partir du 1er juin prochain et l'ouverture du marché des transferts. Les supporters ont logiquement en tête les noms de Rayan Cherki et Malick Fofana qui pourraient venir remplir les caisses lyonnaises, mais ils sont conscients qu'ils ne doivent pas être à l'abri de départs surprises. Lucas Perri entrera-t-il dans cette catégorie ? Auteur de sa première saison pleine en Europe, le gardien brésilien a été l'auteur de beaux arrêts, mais aussi coupable de quelques erreurs.

L'OL trop gourmand en cas d'offre ?

À 27 ans, il conserve une marge de progression, que ce soit dans la lecture des ballons aériens et dans la profondeur ou dans son jeu au pied. Seulement, il répond malgré tout au profil type du gardien moderne, avec une grande taille, mais une qualité pour se coucher vite et prendre de la place. Suffisant pour mettre les voiles cet été ? Ce n'est pas la volonté du club malgré le retour de prêt de Matthieu Patouillet, mais Lucas Perri ferait l'objet d'une attention particulière de l'AS Roma d'après UOL Esporte. Seulement, les attentes romaines et lyonnaises restent pour le moment très éloignées. Pour rappel, l'OL doit reverser 50% du transfert à Botafogo et aurait donc un fort appétit, à savoir trente millions d'euros. Une somme que la Roma n'est pas prête à verser.