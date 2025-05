OL - Mercato : Patouillet fixe son plan de route

Alors qu’il disputera son dernier match sous les couleurs sochaliennes face à Quevilly-Rouen ce vendredi, le gardien prêté par l’OL, Mathieu Patouillet, devrait revenir cet été après avoir nettement progressé dans le monde professionnel.

S’il y a bien un poste où l’OL a assuré l’avenir, c’est sans doute celui de gardien de but. Derrière Lucas Perri, Mathieu Patouillet pourrait bien prendre la place de numéro 2 la saison prochaine, au détriment de Rémy Descamps. En effet, le jeune portier formé à l’académie lyonnaise reviendra bien plus aguerri de ses deux prêts réussis du côté du FC Sochaux. Dans le Doubs, Mathieu Patouillet a progressé, a sécurisé sa ligne défensive et a réalisé de beaux exploits qui l’ont mis en lumière, notamment en coupe de France. Sous les ordres de Karim Mokeddem puis de Frédéric Bompard, sa régularité a impressionné.

"Je repars d’ici (Sochaux) grandi"

À tel point que Mathieu Patouillet a conservé sa cage inviolée lors d’un tiers des rencontres de National cette saison (10/31). Malgré leur onzième place, les Sochaliens vont certainement conclure l’exercice à la troisième place du classement des défenses. En effet, ils n’ont encaissé que 29 buts. Seuls Bourg-en-Bresse (27) et Nancy (27) font mieux. Une performance colossale que la ligne défensive doit en partie à son gardien et à sa progression constante.

En conférence de presse avant son dernier match face à Quevilly-Rouen (16/05, 19h30), le gardien de 21 ans a fait le point sur son développement sportif sous la tunique jaune et bleue. Des qualités de pied et une personnalité dans sa surface qu’il a su améliorer, à en croire ses propos. "Bien sûr (que j’ai beaucoup progressé à Sochaux), ne serait-ce que pour découvrir le monde professionnel. Ce n’était pas gagné d’avance. J’ai pris le challenge par le bon bout, et je sens que j’ai vachement progressé sportivement et humainement. Je repars d’ici grandi. Sur mon jeu, j’ai gagné en prestance, j’ai progressé au pied parce que c’était un point faible chez moi et Lyon m’avait demandé de travailler là-dessus".

Patouillet veut désormais "minimum la Ligue 2"

Maintenant que le gardien formé à l’OL revient avec tous les acquis nécessaires, les dirigeants rhodaniens compteront-ils sur lui la saison prochaine ? Le prêteront-ils de nouveau ? Ou s’en sépareront-ils ? La dernière option ne semble pas tenir la corde. En tout cas, les choses sont déjà claires dans l’esprit du Gone. Déterminé à s’imposer à Lyon ou ailleurs, il veut passer un cap. "Je sais ce que je veux et ce que Lyon attend de moi. Rien n’est vraiment décidé, mais je sais où on veut aller. Minimum Ligue 2". Restera désormais à connaître l’avis de Paulo Fonseca sur le sujet. En tout cas, pour l’OL, avant d’envisager de placer Mathieu Patouillet derrière Lucas Perri dans la hiérarchie des gardiens, il faudra déjà se poser autour d’une table et négocier. Le contrat actuel du joueur expirant en juin 2026.