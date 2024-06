OL - Mercato : Patouillet retourne à Sochaux pour un an

Mathieu Patouillet évoluera de nouveau avec le maillot de Sochaux en 2024-2025. Le gardien de l’OL fait une saison supplémentaire dans le Doubs.

En attendant de savoir quel sera l’avenir définitif d’Anthony Lopes, un gardien a déjà décidé de mettre les voiles durant l’été. Et ce n’est pas vraiment une surprise. Comme attendu depuis plusieurs semaines, Mathieu Patouillet ne reste pas à l'OL pour la saison 2024-2025 et retrouve un club qu’il connait bien. À son aise dans le Doubs lors du dernier exercice, le portier lyonnais va pouvoir prendre encore un peu plus d’expérience avec une deuxième année en National sous les couleurs de Sochaux. Le club franc-comtois et l’OL en ont fait l’annonce commune ce samedi. À 20 ans, Patouillet a pour le moment le chemin bouché pour devenir le gardien titulaire de l’OL. Plutôt que de jouer les doublures ou d’évoluer avec la réserve, l’international U20 préfère gagner du temps de jeu au troisième échelon national.

De l'expérience supplémentaire en National

Satisfait des prestations de Patouillet la saison dernière (29 matchs pour 10 clean-sheet), Sochaux avait rapidement entamé des négociations avec l’OL pour obtenir un nouveau prêt de douze mois. Face à la volonté du gardien d’être rapidement fixé sur son avenir et après des discussions sur les modalités de cette cession temporaire, les deux formations sont parvenues à un accord. Sous les ordres de Karim Mokkedem, Mathieu Patouillet va tenter de confirmer les bonnes aptitudes observées la saison dernière avant d'espérer revenir par la grande porte dans son club formateur.