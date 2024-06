OL - Mercato : Kennedy toujours dans le viseur lyonnais ?

Déjà cité parmi les pistes explorées par l’OL l’hiver dernier, John Kennedy serait toujours dans le viseur lyonnais, à en croire son agent. Toutefois, l’attaquant brésilien n’est pas forcément pressé de quitter Fluminense.

L’OL va attaquer sa saison le 16 août prochain à Rennes et sait déjà qu’il devra faire sans Alexandre Lacazette. Bien qu’il ait choisi de rester dans son club de cœur, le capitaine ne sera pas disponible en Bretagne. Non pas à cause des Jeux Olympiques, mais bien de sa suspension d’un match pour une accumulation de cartons jaunes. Avec les JO 2024 et une aventure qui pourrait s’éterniser, il se pourrait que Lacazette loupe également la réception de Monaco une semaine plus tard et c’est forcément un casse-tête pour Pierre Sage. Avec Gift Orban, l’OL a déjà un remplaçant attitré, mais le Nigérian est loin d’avoir donné satisfaction. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le club lyonnais est à la recherche de renforts offensifs pour suppléer Lacazette.

Fluminense ouvert à un départ

La piste la plus chaude mène à Georges Mikautadze même si c’est toujours le calme plat sur ce dossier pour le moment. Alors l’OL va-t-il se tourner de nouveau vers le Brésil pour faire ses emplettes ? Si l’on en croit le média brésilien RTI Esporte, le club continuerait de garder un œil sur John Kennedy.

Cette piste n’est pas nouvelle puisque l’attaquant brésilien avait déjà été cité l’hiver dernier pour renforcer le groupe de Pierre Sage. D’après l’agent du joueur, l’OL serait une des cinq formations européennes (Betis, Naples, Krasnodar, Braga) ayant exprimé son intérêt pour le numéro 9 de Fluminense. Si aucune offre n’a été transmise pour le moment, le club brésilien verrait d’un bon œil une vente, ce qui n’est pas forcément le cas de Kennedy, qui a connu quelques problèmes extra sportifs durant l’année écoulée.