Entre JO et suspension, Lacazette va faire défaut à l'OL

OL-Rennes (2-3) au Parc OL. Alexandre Lacazette a inscrit le 2e but de son équipe / (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À la suite d’une accumulation de cartons jaunes, Alexandre Lacazette a écopé d’un match ferme de suspension. Le joueur de l’Olympique lyonnais ratera ainsi la première journée de championnat à Rennes, le week-end du 16 aout.

Lors de la 34e journée de Ligue 1 2023/2024, Alexandre Lacazette avait pris un carton jaune. En effet, l’attaquant de l’OL avait enlevé son maillot après avoir inscrit le penalty de la qualification en Ligue Europa. Ce soir-là, les Lyonnais avaient battu le RC Strasbourg 2-1, dans la douleur. Le numéro 10 des Gones était parvenu à délivrer tout le Parc OL avec un but marqué à la 90+6e minute du match.

L’arbitre Éric Wattelier avait donc logiquement averti le capitaine lyonnais après sa célébration. La commission de discipline de la LFP a alors sanctionné le Général d’un match de suspension à cause d’une accumulation de cartons jaunes. Alexandre Lacazette, qui aurait décidé de rester dans son club formateur, ne sera pas disponible pour la reprise de l’entraînement avec son club le 5 juillet puisqu’il dispute les Jeux Olympiques avec la France.

Un besoin de souffler aussi après les Jeux ?

Mais l’ancien Gunners manquera également la première journée du championnat, car il devra purger sa sanction. La Ligue a d’ailleurs dévoilé le calendrier intégral de la saison prochaine, ce vendredi. Les Lyonnais débuteront à Rennes, un match qui s’annonce déjà compliqué. En effet, les joueurs de l’OL devront faire sans leur meilleur buteur et capitaine. Une donnée qui pourrait avoir son importance, étant donné l’impact qu’a l’avant-centre dans son équipe.

L’international français pourrait par ailleurs louper la deuxième journée contre l’AS Monaco, en cas de long parcours de la France aux JO 2024. À savoir que la finale du tournoi olympique masculin se jouera le vendredi 9 août. L’homme de 33 ans devrait donc prendre quelques jours de vacances après son aventure olympique, et ainsi ne pas être disponible pour les premières journées. Pas forcément une bonne nouvelle pour l'OL qui doit affronter Rennes, Monaco, Strasbourg et Lens sur le premier mois de compétition en Ligue 1.