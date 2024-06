Enzo Le Fée (Rennes) et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Quand bien même la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur télé, la LFP a dévoilé le calendrier des différents clubs pour la saison 2024-2025. L’OL se déplacera à Rennes lors de la première journée de championnat.

C’est tout le paradoxe de cette saison de Ligue 1 qui doit s’ouvrir dans un peu moins de deux mois. Face aux exigences de la LFP et de Vincent Labrune, le championnat de France n’a toujours pas de diffuseur pour la saison prochaine et celles à venir. Un comble pour une Ligue 1 qui visait le milliard de droits TV et cela met forcément à mal les stratégies économiques des clubs. Sans diffuseur, la LFP a malgré tout dévoilé ce vendredi une première partie du calendrier des 34 journées disputées dans cette saison 2024-2025. À l’occasion du week-end du 16 au 18 août, l’OL lancera sa campagne nationale avec un déplacement du côté de Rennes.

En se déplaçant lors de la 1re journée sans Alexandre Lacazette suspendu, les joueurs de Pierre Sage recevront donc lors de la 34e et dernière le week-end du 17 mai 2025. Ce sera le promu Angers qui viendra à Décines pour clore ce nouvel exercice qui, les supporters l’espèrent, donnera moins de sueurs froides à l’environnement lyonnais.