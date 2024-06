OL - ASSE : les dates du derby dévoilées

Deux ans après, l’OL retrouvera l’AS Saint-Étienne en Ligue 1. Les deux matchs les plus attendus par les supporters se dérouleront les week-ends du 10 novembre 2024 à Décines et du 20 avril 2025 dans la Loire.

Le retour du plus gros derby de France était attendu, et l’opposition électrique entre l’OL et l’ASSE a désormais une date. En effet, ce vendredi 21 juin, la Ligue a communiqué au goutte-à-goutte le calendrier pour la saison 2024/2025. Les matchs opposant les ennemis lyonnais et stéphanois se joueront lors de la 11e et de la 30e journée de Ligue 1. Deux rencontres extrêmement importantes pour les joueurs de l’Olympique lyonnais, mais surtout pour les fans rhodaniens.

Un derby à cinq journées de la fin

Les supporters lyonnais devront ainsi attendre jusqu’au week-end du 10 novembre 2024 pour retrouver l'odeur d'un derby à domicile. À noter que lors du dernier OL - ASSE, les Lyonnais s’étaient imposés 1-0 au Parc OL, grâce à un penalty de Moussa Dembélé (Al-Ettifaq FC). Dans le même temps, les suiveurs inconditionnels de la formation lyonnaise espèrent pouvoir se déplacer en territoire ennemi le week-end du 20 avril 2025 avec le match retour à Geoffroy-Guichard. Le derby qui se jouera à Geoffroy-Guichard lors de la 30e journée pourrait d’ailleurs se métamorphoser en une rencontre primordiale pour la fin de saison des deux équipes.