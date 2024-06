BEPF : l’OL et Sage dans l'attente de la décision de la commission

Ayant rendu son rapport pour le BEPF il y a une semaine, Pierre Sage est désormais dans l’attente. Une commission doit trancher pour l’acquisition du diplôme qui validera dans la foulée sa prolongation de contrat à l’OL.

Après des heures de travail et très certainement quelques nuits blanches, Pierre Sage a réussi le défi qui se présentait à lui : rendre en temps et en heures son rapport pour obtenir le BEPF. Il avait jusqu’au 15 juin pour le faire et l’entraîneur de l’OL a respecté les délais imposés par la FFF pour ce diplôme par validation des acquis. Tout le monde n’attendait donc qu’une chose : que le club lyonnais officialise enfin la prolongation de contrat de Sage à la tête de l’équipe première. Une semaine après le rendu, toujours rien et pour cause. Le rapport transmis par Pierre Sage doit passer entre les mains d’une commission qui jugera si oui ou non le natif de Lons-le-Saunier a répondu aux attentes. Or, il n’existe pas vraiment de délais concernant cette réunion qui peut se faire sous quelques jours comme sous plusieurs.

Une simple question de jours

À l’heure actuelle, l’OL et Pierre Sage n’avaient toujours pas reçu de réponse positive ou négative de la part de la FFF. Ce qui explique pour le moment le silence autour de la prolongation de contrat du technicien de 45 ans. S’il est vrai que cette attente peut créer un sentiment de flou et de craintes chez les supporters, il ne reste que la validation et l’acquisition du BEPF pour tout débloquer et voir Pierre Sage maintenu à son poste. Quoi qu’il en soit, c’est un nouveau staff qui se présentera devant les joueurs lyonnais à la reprise le 5 juillet prochain. Jérémie Bréchet et Antonin Da Fonseca vont mettre les voiles vers Lille, tandis que certains noms pour les remplacer circulent entre Rhône et Saône.