OL : Pierre Sage a rendu son rapport pour le BEPF

Pierre Sage lors de Pontarlier – OL (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Avant l’officialisation de sa prolongation à l’Olympique lyonnais, Pierre Sage a dû rendre son dossier du BEPF pour le 15 juin 2024.

Pour obtenir son brevet d’entraîneur professionnel de football, Pierre Sage a été obligé de travailler. La date butoir étant le 15 juin 2024, l'entraîneur de l’OL a récemment rendu son rapport. Désormais, son dossier est entre les mains de la Fédération française de football. Une bonne nouvelle pour l’homme de 45 ans qui va enfin pouvoir souffler un peu, avant l'officialisation de sa prolongation qui, comme nous l’avons annoncé, devrait avoir lieu très prochainement. D’ailleurs, lors d’une interview d’après-match, John Textor avait indiqué : "Bien sûr qu’il reste (Pierre Sage), il va rester un moment. Personne n’a cherché un autre coach". Le président du club rhodanien avait fait cette déclaration juste après le dernier match de la saison. Les joueurs lyonnais avaient vaincu 2-1 le RC Strasbourg. Une victoire synonyme de qualification en Ligue Europa pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

Une saison prochaine complètement différente

Pour le natif de Lons-le-Saunier, l’exercice 2024-2025 va constituer un nouveau départ. Tout d’abord, sa position va changer. En effet, le Jurassien ne sera plus un coach de transition, mais bien un entraîneur conforté par toute sa direction. Sa prolongation en est l’exemple parfait. Le technicien français va devoir gérer la préparation estivale de son groupe, puis une saison rythmée par la coupe d'Europe, lui qui était arrivé en décembre la saison dernière. De plus, l’ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star va voir son staff évoluer. Son adjoint Jérémie Bréchet et son préparateur physique Antonin Da Fonseca rejoingnent Bruno Genesio au LOSC. Ainsi, Pierre Sage devra prendre en compte tous ces changements pour espérer continuer sur sa lancée exceptionnelle.