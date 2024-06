Candidat évident pour porter le brassard français, Alexandre Lacazette fait figure de leader au sein de l'équipe de France pour les JO. Thierry Henry a toutefois refusé de dévoiler le nom de son capitaine lundi.

Depuis dimanche, les Français sont réunis à Clairefontaine pour préparer les Jeux olympiques. En juillet, et ils espèrent en août, les protégés de Thierry Henry disputeront les JO, avec la volonté d'aller chercher une médaille. Dans leurs rangs, deux Lyonnais, Rayan Cherki, appelé mardi dernier dans un deuxième temps, et Alexandre Lacazette, qui figurait dans la liste initiale.

Joueur le plus expérimenté du groupe, l'avant-centre fait partie des trois éléments de plus de 23 convoqués par le sélectionneur pour la compétition. Il sera à n'en pas douter un homme clé de cette formation bleue, lui qui sort d'une bonne saison avec l'OL dans un contexte difficile (22 buts toutes compétitions confondues).

Joueur le plus capé avec les A

Forcément, par son statut en club et celui de footballeur ayant vécu le plus de sélections en A (16), Lacazette est un candidat crédible au brassard. Mais l'entraîneur des Bleuets, et ex-Gunner comme lui, n'a pas encore tranché à ce propos. "Ce n'est pas encore décidé. On va en parler avec le staff et on va regarder aussi l'évolution des choses, a expliqué Henry. De temps en temps, les joueurs te font savoir, juste en les regardant à l'entraînement, qui ils écoutent ou pas, qui est le leader ou le leader technique, qui ne sera pas forcément un bon capitaine. On verra bien ce qu'il va se passer."