OL - JO 2024 : Rayan Cherki pré-sélectionné

Comme attendu, la liste de la France pour les JO a évolué. Ce mardi, la FFF a annoncé la pré-convocation de Rayan Cherki.

C'était l'une des surprises de la liste initiale de Thierry Henry. Le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs n'avait pas appelé Rayan Cherki le 3 juin lors de son annonce des pré-convocations pour les JO 2024. Si Alexandre Lacazette figurait bien parmi les noms de ce groupe de 25, le jeune meneur de jeu était lui un des grands oubliés.

Mais puisque la compétition olympique n'est pas incluse dans les dates FIFA, les clubs ont le pouvoir et certains, comme Lille, Paris ou encore le Real Madrid, ont mis leur veto sur leurs joueurs. Ce mardi, la Fédération a communiqué sur une première vague de changements, qui concerne pour les départs : Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Lenny Yoro (LOSC), Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery (PSG) et Mathys Tel (Bayern Munich).

Plus que 22 noms dans la liste

Pour compenser ces six absences, le staff des Bleuets a choisi de faire confiance à Chrislain Matsima (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens) et donc Cherki. Désormais, on recense 22 Français amenés à disputer ce tournoi, sachant qu'ils seront finalement 18 à y prendre part.

Dans quelques jours, le 16 juin, ils se rassembleront à Clairefontaine pour commencer la préparation en vue de l'événement. Ils joueront notamment trois rencontres amicales face au Paraguay (4 juillet), à la République dominicaine (11/07) et au Japon (17/07). Reste à voir si d'ici là, d'autres garçons seront intervertis dans cette liste. À noter que les deux anciens Lyonnais, Castello Lukeba (RB Leipzig) et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), sont toujours là.

Le calendrier des Bleus aux JO