France : Alexandre Lacazette (OL) a le choix pour les JO

Inscrit dans une pré-liste provisoire pour les JO, Alexandre Lacazette réfléchirait actuellement à sa participation. S'il accepte, l'OL n'ira pas contre sa volonté.

Au 24 juillet, lorsque le tournoi commencera, sera-t-il encore Lyonnais ? Lundi, Alexandre Lacazette a appris qu'il figurait dans une pré-liste de 25 noms pour disputer les JO avec l'équipe de France U23. A 33 ans, cette aventure dans son pays pourrait constituer la dernière de sa carrière avec le maillot bleu, lui qui est boudé depuis sept ans par les A.

Alors qu'il sort d'une saison aussi incroyable que coûteuse émotionnellement, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'OL sera-t-il de la partie en juillet et en août pour mener les troupes de Thierry Henry vers une médaille olympique ? L'intéressé avait fait savoir en mai qu'il n'était pas certain de vouloir en être, notamment car cela impacterait forcément sa préparation. Le staff français lui a depuis un long moment ouvert la porte, et désormais, tout semble entre ses mains.

Aura-t-il quitté l'OL d'ici là ?

Selon L'Equipe, Lacazette aurait appris en même temps que tout le monde, sa présélection. Actuellement en vacances, l'attaquant a donc à présent deux dossiers à trancher. Celui tout d'abord de son départ ou non pour l'Arabie saoudite, alors que les formations intéressées sont de plus en plus pressantes, mais également celui de sa participation à la compétition olympique.

Les deux pourraient d'ailleurs être liés, et pour le moment, il en est au stade de la réflexion. Du côté de l'Olympique lyonnais, on se rangera derrière le choix du capitaine, s'il l'est toujours au moment de l'annonce définitive. Le club a en tout cas fait savoir depuis longtemps qu'il ne retiendrait pas ses joueurs si ces derniers sont convoqués et acceptent d'intégrer le groupe français.

Rappelons que les Bleus ont rendez-vous le 16 juin à Clairefontaine pour entamer la préparation, avec trois rencontres amicales au menu en juillet (Paraguay, République dominicaine et Japon), avant le début des choses sérieuses le 24 par un France - États-Unis à Marseille.