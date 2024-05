Alexandre Lacazette et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré un statut de dauphin de Kylian Mbappé au classement des buteurs depuis deux saisons, Alexandre Lacazette n’a toujours pas convaincu Didier Deschamps. L’attaquant de l’OL n’a pas été retenu avec les Bleus pour l’Euro 2024.

Il s’est fait une raison depuis bien longtemps désormais. Jeudi soir, Alexandre Lacazette ne devait certainement pas être devant sa télévision à regarder le 20h de TF1. Didier Deschamps a certes donné sa liste de 25 joueurs pour l’Euro 2024, mais l’attaquant de l’OL savait déjà qu’il ne verrait pas son nom apparaitre aux côtés notamment de Bradley Barcola, qui va connaitre ses premiers pas en Bleus en Allemagne. La nation allemande, le dernier souvenir en sélection pour Lacazette qui n’a plus reconnu les Bleus depuis novembre 2017. Ce ne sera toujours pas pour cet été, malgré ses 17 buts en Ligue 1 cette saison, dans la continuité de l’exercice précédent.

Les JO comme alternative ?

Absent pour l’Euro 2024, Alexandre Lacazette a-t-il malgré tout fait une croix définitive sur un rassemblement français pour cet été ? Peut-être pas. En effet, les Jeux Olympiques débutent fin juillet et le capitaine lyonnais fait partie des noms cités de joueurs de plus de 23 ans pouvant intégrer la liste de Thierry Henry. Entre les deux anciens d’Arsenal, le courant passe plus que bien. De quoi donner un petit avantage à Lacazette ? Encore faut-il que l’OL soit d’accord pour le libérer en cas de convocation…