Une nouvelle fois titulaire mercredi avec le PSG en demi-finale de la Ligue des champions, Bradley Barcola devrait rapporter encore quelques millions à l’OL. Franck Passi et Laurent Blanc ne souhaitaient pourtant pas voir l’ailier partir l’été dernier.

Le nombre d’apparitions n’a pas été dévoilé dans le transfert de Bradley Barcola de l’OL au PSG, mais l’ailier devrait rapidement rapporter quelques millions supplémentaires à son club formateur. Ça ne fera pas pour autant passer la pilule plus facilement aux supporters lyonnais, encore moins après le récent affrontement entre les deux clubs au Parc des Princes. L’ailier a réussi à créer un certain antagonisme autour de lui après avoir été porté aux nues par ces mêmes supporters. Ces derniers n’ont toujours pas digéré la façon dont s’est réalisé le départ de Barcola malgré les 45 millions d’euros dans les caisses lyonnaises.

Textor voulait des joueurs qui "avaient envie d'être là"

Il a été question d’obligation vis-à-vis de la DNCG et c’est un fait. L’argent récolté dans ce transfert a fait du bien aux comptes de l’OL. Toutefois, ce départ s’est aussi fait un peu sous la contrainte. Celle d’un joueur qui n’avait plus vraiment envie d’être là, une fois l’intérêt du PSG confirmé. Ayant commencé la saison avec la formation lyonnaise, Bradley Barcola avait livré des prestations bien loin de celles observées durant la deuxième partie de saison dernière. Un constat confirmé par Franck Passi.

L’ancien entraîneur adjoint de Laurent Blanc à l’OL avance que la tête de Barcola n’était plus à l’OL depuis la reprise de l’entraînement. "Nous ne voulions pas qu'il parte. Le joueur a montré qu'il voulait aller à Paris parce que c'était la meilleure chose pour lui, a déclaré le coach dans The Athletic. C'était difficile de le laisser partir. Il n'était pas le même Barcola quand il est revenu pour la nouvelle saison - il était très distrait." À l’image de ce qu’il avait dit pour Castello Lukeba, John Textor ne souhaitait miser que sur des joueurs qui avaient "envie d’être là". Ce n’était plus le cas de l’ailier parisien.