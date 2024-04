PSG - OL (4-1) : le comportement de Barcola fait parler

Lors de la rencontre qui opposait le PSG et l’OL (4-1) dimanche soir, Bradley Barcola a été une nouvelle fois au cœur des débats.

Il ne s’arrête plus. Alors qu’il s’était illustré mardi dernier par une performance remarquable, contribuant à une qualification en demi-finales de Ligue des champions face au FC Barcelone (4-1), Bradley Barcola s’est de nouveau montré décisif dimanche soir au Parc des Princes contre l'OL (4-1). Auteur de deux passes décisives face à son club formateur, l’espoir français a été un des hommes forts de la soirée. Tant sur le terrain qu'en dehors, l’ancien Lyonnais a fait parler de lui.

Lors de son match face aux Blaugrana, le jeune attaquant de 21 ans avait déjà mis de l’huile sur le feu en expliquant qu’il ne regrettait en aucun cas son choix d’être devenu Parisien l’été dernier. Un choix qui était toujours resté en travers de la gorge des supporters Lyonnais, jugeant cette décision comme une trahison. Au match aller, dans un Parc OL remonté (victoire du PSG 4-1), ses anciens supporters n’avaient pas manqué de lui faire savoir. Entré en fin de rencontre, Bradley Barcola s’était largement fait huer et insulter.

Il en remet une couche sur ses réseaux

L’attaquant parisien ne s’était jamais trop exprimé à ce sujet. Mais dimanche, c’est sur le terrain qu’il l’a fait. Passeur décisif sur le second but parisien, Bradley Barcola n’a pas manqué d’aller célébrer en direction des 700 supporters de l'OL présents en parcage. À l’issue de la rencontre, l'ancien de l'AS Buers affirmera avoir pris sa revanche sur ses réseaux sociaux en postant une photo ayant comme légende "La justice de Dieu". Son ancien coéquipier Malo Gusto, dont il est très proche, a republié le post du Parisien sur son Instagram en ajoutant "La justice seulement". Deux messages qui n'ont pas forcément été appréciés entre Rhône et Saône.