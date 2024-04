Ayant quitté l’OL en fin de mercato, Bradley Barcola a rejoint le PSG. Si certains ont critiqué son choix, l’attaquant est aujourd’hui en demi-finale de Ligue des champions.

Dimanche (21h), le PSG reçoit l’OL au Parc des Princes. Qui dit confrontation entre les deux équipes renvoie forcément à Bradley Barcola. Le jeune attaquant a été l’un des feuilletons de l’été dernier dans le championnat de France et après deux mois d’intenses négociations, la volonté de l’ancien de l’AS Buers de rejoindre la capitale a été exaucée le dernier jour du mercato. Ce départ a clairement été vécu comme une trahison par les supporters lyonnais, qui n’ont pas manqué de lui rappeler lors de son retour au Parc OL quelques jours après son transfert.

À son avantage contre le Barça mardi

Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts même si la perte du joueur de 20 ans après seulement six mois comme titulaire reste encore en travers de la gorge entre Rhône et Saône. Dimanche soir, Bradley Barcola devrait logiquement recevoir des sifflets venant du parcage visiteurs du Parc des Princes, mais l’international Espoirs ne regrette rien. Auteur d’une belle prestation contre le FC Barcelone mardi soir, Barcola est désormais en demi-finale de Ligue des champions.

Interrogé après la rencontre sur son ascension express en un peu plus d’un an, l’ancien Lyonnais sait que "j’ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris. Je n'ai pas eu de doutes sur mon choix, donc je suis vraiment content aujourd’hui et très fier d’être parisien et j’espère qu’on va aller le plus loin possible." Pas sûr que cette sortie médiatique apaise le ressentiment des supporters de l’OL à son encontre.