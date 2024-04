OL : Cherki s'illustre dans ce rôle de remplaçant de luxe

Rayan Cherki célébrant son but lors d’OL – Lille en Coupe de France (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Souvent critiqué pour son attitude ou ses choix balle au pied, Rayan Cherki s’est de nouveau montré performant face au Stade Brestois (4-3).

Laissé sur le banc par Pierre Sage qui a préféré Malick Fofana à droite pour entamer la rencontre, Rayan Cherki s’est une nouvelle fois illustré dimanche soir à Décines contre Brest (4-3). Entré en jeu, à la 68e, le score était toujours de 3-1 en faveur des hommes d’Eric Roy. Par sa persécution et sa faculté à garder le ballon, le jeune Lyonnais de 20 ans a changé la physionomie du match. En grande difficulté au début de la seconde période, l’OL a pu compter sur un Rayan Cherki omniprésent dans un rôle de meneur. Il a su amener l’apport offensif dont manquaient terriblement les Lyonnais, avec un Alexandre Lacazette peu servi pendant plus d'une heure.

Deux passes et un raté contre Brest

Le numéro 18 de l’OL a été à l'origine du deuxième but lyonnais avec un centre contré par la défense brestoise, qui s’était terminé sur une belle réalisation d’Alexandre Lacazette en reprise de volée. Plutôt que de s'arrêter en si bon chemin, l'international Espoirs s'est offert le luxe d'un doublé de passes décisives. Dans un rôle axial, il a décalé Nicolas Tagliafico sur sa gauche qui s'est empressé de croiser sa frappe pour le but égalisateur (3-3, 79e). Le créateur rhodanien aurait même pu clouer le match en se retrouvant complètement seul face au but, mais contre toute attente, il a complètement raté le cadre de la cage du gardien brestois. Heureusement pour lui, son coéquipier Ainsley Maitland-Niles l'a fait à sa place sur un pénalty à la 106e minute.

Titulaire face au PSG ?

Rayan Cherki n’en est pas à sa première entrée en jeu décisive. Ce fut notamment le cas au Stadium à Toulouse. Buteur (77e), il était ensuite parvenu à trouvé la tête de Jake O'Brien sur corner (81e). Il avait été une des clés de ce match. Décisif une nouvelle fois en demi-finale de Coupe de France face à Valenciennes (3-0), il avait servi sur un plateau Gift Orban, peu après son entrée en jeu. La question reste, à présent, de savoir si ses dernières performances vont lui permettre d’être titulaire face au PSG dimanche prochain ou si ce rôle de remplaçant décisif va lui coller à la peau jusqu'à la fin de la saison.