OL : Lacazette va mieux mais ressent encore de grosses douleurs

Alexandre Lacazette après avoir marqué lors d’OL – Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Victime d’un gros choc dimanche soir contre Brest (4-3), Alexandre Lacazette a quitté la pelouse sur civière. Après de nouveaux examens ce lundi matin, l’attaquant de l’OL va mieux, mais son cas dépendra de l’évolution de la douleur et du ressenti du joueur.

Ce sont forcément des images dont on aimerait se passer. Malgré l’explosion de joie de tout un stade dimanche en voyant Ainsley Maitland-Niles donner la victoire à l’OL (4-3), la sortie sur civière d’Alexandre Lacazette a entaché ce retournement de situation contre Brest. Percuté violemment par Marco Bizot, le gardien breton, l’attaquant est resté de longues minutes au sol et n’a finalement pas pu reprendre sa place.

La douleur sur le haut du corps était trop intense pour continuer et au lendemain de ce choc, Lacazette ressent encore de grosses douleurs selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais. Néanmoins, quand Pierre Sage attendait des nouvelles rassurantes de son capitaine dimanche soir, l’entraîneur lyonnais peut être rassuré, car Alexandre Lacazette va mieux ce lundi.

De nouveaux examens passés ce lundi matin

Toutefois, l’état physique du numéro 10 lyonnais est surveillé avec attention par le staff de l’OL, d’autant plus avec une douleur qui persiste. Ce lundi matin, de nouveaux examens ont été réalisés et la situation d’Alexandre Lacazette n’évoluera qu’au jour le jour. Le ressenti du joueur décidera des futures décisions de Pierre Sage et de son staff quant aux proches échéances. Pour le moment, l’objectif est avant tout que Lacazette se remette à 100% de ce choc qui a rappelé l’épisode de la Coupe du monde 1982 à Jean-Michel Aulas.