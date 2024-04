OL - Brest : le choc de Lacazette a "rappelé Schumacher" à Aulas

Victime d’un violent choc suite à la sortie ratée de Marco Bizot, Alexandre Lacazette a dû sortir sur civière. La violence du contact a rappelé celle entre Patrick Battiston et Harald Schumacher à Jean-Michel Aulas.

Pendant que les 22 joueurs et les deux staffs s’affairaient autour de Mr Vernice et de l’assistance vidéo, Alexandre Lacazette était lui encore allongé dans la surface de réparation brestoise, encore sonné par le choc. Examiné par les deux médecins de l’OL, le capitaine lyonnais avait du mal à se remettre de la sortie kamikaze de Marco Bizot qui l’avait séché sur place. Après avoir visionné les images, l’arbitre de la rencontre a sifflé un penalty pour la formation rhodanienne, mais Lacazette n’avait lui toujours pas bougé de sa place. Il ne se relèvera d’ailleurs jamais puisque c’est sur une civière et dans la voiture médicale qu’il a quitté la pelouse du Parc OL et suivi de loin la libération d’Ainsley Maitland-Niles.

Dans l'attente d'examens complémentaires

Après la rencontre, Pierre Sage a avoué être dans l’attente de "nouvelles rassurantes" de son capitaine et il faudra attendre les examens complémentaires pour en savoir un peu plus sur la gravité de ce choc. En tout cas, l’image a été impressionnante et n’a pas manqué de faire réagir Jean-Michel Aulas. Présent à Décines pour cette victoire complètement folle, l’ancien président de l’OL a eu l’impression de revenir 42 ans en arrière et le choc entre Patrick Battiston et Harald Schumacher, lors de la Coupe du Monde 1982. "J'espère une chose, c'est qu'Alexandre (Lacazette) va bien, puisqu'il a pris un choc terrible, ça m'a rappelé (Harald) Schumacher", s'est remémoré le vice-président de la FFF sur Prime Video.

À la différence que dimanche soir, le gardien brestois a bien été sanctionné.