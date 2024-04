Sorti sur civière, Alexandre Lacazette n’a pas participé aux festivités liées à la victoire de l’OL contre Brest (4-3). Après la rencontre, Pierre Sage espérait avoir rapidement des nouvelles rassurantes de son capitaine.

Tout un stade et tout un club sont tombés ivres de bonheur en voyant Ainsley Maitland-Niles convertir son penalty au bout du bout du temps additionnel (4-3). L’international anglais s’est vu confier la mission de faire de cette soirée une fête comme il en existe que très peu dans une carrière de footballeur. Seulement, dans ce moment de bonheur, il y avait logiquement une pensée pour Alexandre Lacazette car en temps normal, c’est bien le capitaine de l’OL qui est chargé de cette mission.

Cependant, il n’était plus sur le terrain, obligé de laisser ses partenaires et de quitter l’enceinte décinoise sur civière dans la voiturette médicale. Il faut dire que Lacazette a été bien secoué pour obtenir ce penalty dans le temps additionnel de cet OL - Brest (4-3). Percuté par Bizot, le Lyonnais est resté sonné et n’a pu reprendre suffisamment tous ses esprits pour participer à cette fin de match complètement lunaire.

"Il n'était pas dans le vestiaire quand je suis revenu"

Dans les entrailles du Parc OL, l’état de santé du capitaine était forcément sur toutes les bouches et si Ainsley Maitland-Niles et Saïd Benrahma ont assuré qu’Alexandre Lacazette "allait bien", Pierre Sage a préféré attendre d’en savoir plus pour se prononcer totalement sur l'état de santé de son capitaine. "On attend des examens complémentaires. On espère qu’on va avoir des nouvelles rassurantes. Le staff médical est à ses côtés. Dans tous les cas, on l’accompagnera pour qu’il revienne le plus vite. Il n’était pas dans le vestiaire quand je suis revenu."

Avec le déplacement à Paris dimanche prochain, l’OL aurait bien besoin de son capitaine. Mais avec la fin de saison qui attend les Lyonnais, faire l’impasse sur le PSG ne serait pas de trop pour être à 100% derrière.