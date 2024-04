Ayant pris trois buts en dix minutes, l’OL aurait pu s’écrouler mentalement. Mais une fois de plus, les entrants ont apporté un petit plus qui a permis aux Lyonnais de revenir dans ce match et gagner (4-3). Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

Le top : une réaction collective pour arracher cette victoire

Au moment de faire les comptes, cette victoire (4-3) fait forcément du bien au classement avec cette 7e place, mais surtout à la tête. Car l’OL aurait aussi pu repartir avec rien du tout. Mais comme l’avait dit Pierre Sage, cet effectif est avant tout une équipe et une force collective avant tout. Ses joueurs l’ont encore démontré ce dimanche soir en trouvant les ressources mentales pour effacer un retard de deux buts. Quand le bateau a tangué, Pierre Sage a rapidement remis sa stratégie en place en faisant rentrer du sang frais avec Rayan Cherki et Ernest Nuamah. Si le Ghanéen n’a pas eu la réussite attendue, le meneur lyonnais s’est encore illustré avec une entrée décisive.

Passeur sur le but de Lacazette, il a ensuite été au départ de l’égalisation de Nicolas Tagliafico. La seule chose qui peut lui être reproché est ce raté alors qu’il avait le but grand ouvert. Mais à l’image de Cherki, c’est toute une équipe qui s’est mise au diapason pour rattraper son retard et même l’emporter après que Lacazette a donné de sa personne pour obtenir un penalty. L’OL est une force collective et c’est ce qui l’a fait remonter au classement et peut-être croire à un vrai destin européen.

Le flop : dix minutes en perdition

Si le score final et le scénario rocambolesque ont tourné en faveur des Lyonnais, on ne peut pas dire qu’ils aient choisi le moyen le plus facile pour célébrer cette victoire. En l’espace de dix minutes, l’OL s’est sabordé tout seul, comme un grand. L’arrêt d’Anthony Lopes sur Satriano à la 56e minute avait été une première alerte, d’abord sans conséquences. Mais les prémices de ce qui allait se passer après. Sur une faute bête de Tagliafico, Mounié n’a eu qu’à placer sa tête pour égaliser. Un coup de casque aussi derrière les têtes lyonnaises qui ont eu du mal à s’en remettre.

Moins fringuant au milieu notamment, les espaces ont permis à Brest de déployer le jeu alléchant vu depuis le début de la saison. Si le coup-franc de Del Castillo ne doit qu’au talent de l’ancien Lyonnais, le troisième but brestois est symptomatique de cette équipe de l’OL, peut-être pas assez réfléchie par moments et qui était clairement partie à l’abordage. Cela aurait pu avoir de lourdes conséquences, heureusement l’orgueil a eu raison de ce trou d’air.