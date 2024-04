L’OL s’offre un set dans le derby à Saint-Etienne (6-1)

Dans un Chaudron avec 4 000 spectateurs, les joueuses de l’OL se sont facilement imposées contre Saint-Etienne (6-1). Les Fenottes sont assurées de finir premières à l’issue de la saison régulière.

Le scénario rocambolesque au Parc OL a réduit encore un peu plus sous silence le derby qui se jouait à un centaine de kilomètres de Décines. La double programmation d’OL - Brest et de Saint-Etienne - OL chez les filles avait déjà soulevé des questions et la victoire au bout du temps additionnel des hommes de Pierre Sage a passé au second plan la promenade de santé des Fenottes à Geoffroy Guichard. Devant plus de 4 000 spectateurs, la hiérarchie a été respectée et les Stéphanoises n’ont malheureusement pas réussi à tenir la dragée haute aux joueuses de Sonia Bompastor même si elles n’ont pas fermé le jeu. Grâce à un large succès (6-1), l’OL finira en tête de la D1 féminine à l’issue de la saison régulière et recevra en demi-finale de play-offs puis lors du match suivant qui sera la finale ou la petite finale.

Triplé pour Vicki Becho

Dans la Loire, les Fenottes étaient privées de certaines forces vives (Le Sommer, Cascarino, Hegerberg, Horan ou encore Carpenter) mais le onze couché était séduisant. En l’espace de 20 minutes, l’OL avait fait le break grâce à sa paire de défenseuses Mbock (14e) et Renard (18e sur penalty). Saint-Etienne a eu un sursaut d’orgueil pour réduire la marque dans la foulée grâce à Pierre-Louis (21e) mais ce fut clairement une promenade de santé. Alignée à la pointe de l’attaque avec toutes les absences, Vicki Becho ne s’est pas faite prier pour se mettre en évidence avec un triplé (28e, 69e, 90+3) tandis que Diani y est allée de son but sur penalty également (45e+3).