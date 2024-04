Daniëlle van de Donk lors d’OL – Benfica (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Comme c’est souvent le cas ces dernières semaines, les deux équipes professionnelles de l’OL vont jouer sur la même case horaire. Pas de quoi favoriser la mise en avant le derby chez les féminines.

Canal Plus ou Prime Video. Ce dimanche, pour les supporters de l’OL suivant les deux équipes professionnelles, il faudra une nouvelle fois choisir. Ce n’est certes pas le même public, mais certains suivent avec autant d’intérêt le parcours en Ligue 1 des joueurs de Pierre Sage que celui en D1 féminine des ouailles de Sonia Bompastor. Seulement, une fois de plus, la programmation a voulu que les deux matchs dominicaux se télescopent et empêchent de vivre ces 180 minutes de football de façon séparée.

À 20h45, le coup d’envoi d’OL - Brest sera donné au Parc OL avant que quinze minutes plus tard, les Fenottes ne fassent leur entrée sur la pelouse de Geoffroy Guichard pour le derby contre l’ASSE. Une situation qu’a déplorée Sonia Bompastor. "Depuis le mois de janvier, ça doit être la 5e ou 6e fois que cela se produit, ça devient une habitude. Ce n’est pas une bonne chose pour les amoureux du club : quand les deux équipes jouent en même temps, ça complexifie les choses."

Un parcage à Saint-Etienne qui aurait pu être plus conséquent ?

Lors du déplacement à Toulouse des coéquipiers d’Alexandre Lacazette, l’OL féminin avait en effet reçu Fleury dans le même temps à Décines. Une semaine auparavant, il y avait eu une mi-temps d’écart entre le Lorient - OL en Ligue 1 et la demi-finale de Coupe de France féminine. Dimanche, il n’y aura que 3 000 spectateurs à Geoffroy Guichard et cette double programmation n’aide clairement pas à attirer du public.

Ce ne sont pas les mêmes, mais certains supporters lyonnais auraient peut-être eu l’ambition de faire le court voyage jusqu’à Saint-Etienne et ainsi remplir un peu plus le parcage visiteur si l’OL masculin n’avait pas joué dans le même temps. Néanmoins, voir la LFP et la FFF accorder leur violon semble mission impossible depuis tout ce temps.