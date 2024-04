Lacazette en sursis, l’OL "respectera un timing le moment venu"

Nuamah et Lacazette entourent Stéphanie Frappart, arbitre d’OL – Valenciennes (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Avec deux cartons jaunes en deux matchs la semaine dernière, Alexandre Lacazette est sous le coup d’une suspension. Il pourrait manquer la finale de la Coupe de France, mais l’OL va gérer son capitaine le moment venu.

Sa joie a été à la hauteur de l’évènement qu’il en a enlevé son maillot au moment de transformer son penalty. Certainement pas la meilleure des décisions d’Alexandre Lacazette depuis son retour à l’OL, mais le rendez-vous était tel que la demi-finale de Coupe de France représentait beaucoup pour l’attaquant. Seulement, ce premier carton jaune a été suivi d’un deuxième quelques jours plus tard à Nantes.

Il aurait pu être d’ailleurs d’une autre couleur avec son coup de coude dans l’arcade d’un Canari, mais le capitaine lyonnais s’en est finalement bien sorti. Cependant, il se retrouve désormais sous le coup d’une suspension et pourrait potentiellement manquer la finale de Coupe de France en cas d’un troisième avertissement contre Clermont lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. L’OL en est conscient et "fermera les fenêtres et les volets" si l’épée de Damoclès s’étire dans le temps.

"Le niveau de ses performances est parfait pour nous"

Car pour le moment, la stratégie lyonnaise n’est pas de gérer le capitaine. Il faut dire qu’il est tellement indispensable qu’avec les quatre matchs de "haut niveau" à venir, Pierre Sage aura forcément besoin de son buteur maison pour tenter d’aller accrocher la 7e place. "On va jouer tous les matchs et à un moment donné il y a un timing qu’il va falloir qu’on respecte afin de préserver les choses et les décisions se prendront à ce moment-là, a dicté Pierre Sage ce vendredi. Notre nécessité avec Alex en ce moment était qu’il reprenne du rythme après sa béquille et sa blessure. Il arrive à augmenter son temps de jeu et tant mieux. Le joueur que vous connaissez et le niveau des performances qu’il enchaîne, c'est parfait pour nous."

Pas de calculs pour le moment, mais en temps voulu, il y aura forcément un peu de gestion avec le troisième meilleur buteur de Ligue 1 cette saison.