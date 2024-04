À l’occasion du derby entre Saint-Etienne et l’OL, les supporters lyonnais ont été autorisés à faire le déplacement jusqu’à Geoffroy Guichard. Une bonne nouvelle pour les Fenottes.

Il n’a pas la même résonance médiatique et locale et pourtant, il y a bien un derby en préparation dans la région du côté de Saint-Etienne. Pour la 20e journée de D1 féminine, les joueuses de l’OL se déplacent dimanche (21h) dans le Forez afin de définitivement valider leur première place au classement et donc l’assurance de recevoir en demi-finale des play-offs puis lors de la finale ou petite finale qui suivra. Après une trêve internationale et seulement deux jours pour travailler ce rendez-vous, l’enjeu de la rencontre permettra à Sonia Bompastor de booster son groupe.

Les raisons de faire un grand match seront d’ailleurs nombreuses avec la tenue du match à Geoffroy Guichard, un stade mythique et que Sonia Bompastor savoure. "Beaucoup d’excitation. Ça a une saveur particulière. C’est un derby à Geoffroy Guichard, ce n’est pas tout le temps le cas. On a besoin d’avoir ce type de rencontre dans le championnat, avec cette pointe de rivalité. C’est un stade mythique, avec du public."

"On espérait une plus grosse affluence"

L’entraîneure de l’OL, toujours concentrée sur les échéances à venir entre Rhône et Saône malgré les rumeurs l’envoyant à Chelsea, pourra en plus compter sur une présence lyonnaise à Saint-Etienne. En effet, les supporters des Fenottes ont reçu l’autorisation de faire le déplacement jusqu’à Saint-Etienne pour encourager leur équipe. Ils viendront mettre l’ambiance dans le Chaudron qui devrait malheureusement sonner un peu creux. Un peu plus de 3 000 supporters sont attendus. "On en parle depuis quelque temps déjà, qu’il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là pour améliorer ces affluences. On aurait espéré plus, mais on sera focus sur l'enjeu du match avec cette première place à assurer."

Revoir un derby, les supporters de l'équipe masculine ne demandent que ça en Ligue 1.