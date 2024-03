Leader invaincu de la D1 féminine, l’OL se rendra à Saint-Étienne, le dimanche 14 avril à 21h. Le derby se tiendra du côté de Geoffroy Guichard.

Cela n’a pas la même saveur que chez les garçons, mais les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont fait le choix de donner un peu de piquant au derby féminin. Le dimanche 14 avril, le match entre l’ASSE et l’OL aura les faveurs du match prime time de Canal Plus et aura lieu à 21h. Pas forcément l’horaire adapté pour attirer du monde, mais cela coïncidera avec le début des vacances de printemps pour la Zone A. Et donc l’espoir d’avoir une belle affluence ? En tout cas, les petits plats ont été mis dans les grands puisque le club stéphanois a annoncé ce jeudi que le derby se jouera du côté de Geoffroy Guichard.

En plus de vouloir mettre à l’honneur leurs joueuses dans un match toujours spécial qu’est le derby, les dirigeants stéphanois n’avaient pas non plus moult solutions. Canal Plus ayant choisi de faire de ce duel régional son affiche dominicale de la 20e journée, Saint-Étienne ne pouvait évoluer sur le Stade Salif Keita qui ne dispose pas d’éclairage adapté. Le choix s’est donc porté sur l’enceinte principale des Verts et ce ne sera pas pour déplaire Sonia Bompastor et ses joueuses de jouer dans un stade mythique. Même si c’est celui de l’ennemi de toujours.