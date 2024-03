Pour recruter cet hiver, l’OL a dû se montrer convaincant

Si Saïd Benrahma et Orel Mangala touchent leur salaire anglais, l’OL a dû mettre les moyens pour attirer Nemanja Matic. Le milieu serbe touche le plus gros salaire de l’effectif lyonnais avec Alexandre Lacazette.

En étant bon dernier du championnat et malgré un sursaut d’orgueil avant la trêve hivernal, beaucoup se demandaient comment l’OL allait faire pour inverser la tendance. John Textor avait promis de recruter 6 à 7 joueurs pendant le mercato de janvier, mais qui allait vouloir venir dans le marasme lyonnais ? Si la connexion Eagle Football a été utilisée pour Lucas Perri et Adryelson et que Malick Fofana et Gift Orban restent de jeunes joueurs sur qui il a fallu mettre le prix, pour Nemanja Matic, Saïd Benrahma et Orel Mangala, les dirigeants ont dû se montrer convaincants ailleurs. Et notamment sur la grille salariale.

1,15M€ mensuel pour Matic, Benrahma et Mangala

Débarqués en prêt cet hiver, Benrahma et Mangala conservent leur salaire de Premier League avec respectivement 350 000 et 300 000€ mensuels. L’OL a accepté cette somme et devra s’aligner dessus cet été si le club vient à lever les deux options d’achat. Néanmoins, le plus gros effort financier pour se renforcer dans un secteur qui le demandait a été fait sur Nemanja Matic, selon les montants dévoilés par L’Équipe.

En étant dernier du championnat, l’OL n’était pas forcément en position de force pour négocier avec ses cibles. Matic a beau dire qu’il a été convaincu par le projet et le discours de David Friio et Laurent Prud’homme, il n’est pas venu à Lyon pour rien. Le Serbe est actuellement le plus gros salaire de l’effectif lyonnais, à égalité avec Alexandre Lacazette. Un demi-million mensuel que l’OL a cherché à lisser dans le temps avec un contrat de deux ans et demi pour un joueur de 35 ans.