Benrahma (OL) encore dans l’attente avec l’Algérie

Touché à Lorient et absent contre Toulouse, Saïd Benrahma a malgré tout rejoint la sélection d’Algérie. Toutefois, l’ailier de l’OL n’a pas encore repris avec les Fennecs.

"Nouveau coach, nouveau départ". Ce sont par ces mots que Saïd Benrahma a décrit son retour en sélection pour la trêve internationale. En bisbille avec Djamel Belmadi ces derniers mois, l’ailier de l’OL n’avait plus été appelé avec l’Algérie depuis novembre et avait notamment dû faire une croix sur la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier. Belmadi parti, Vladimir Petkovic a pris le relai chez les Fennecs et a donc rappelé Benrahma pour sa première liste. Cependant, le Lyonnais n’est pas arrivé à 100% au rassemblement. Touché contre Lorient, Benrahma a dû faire l’impasse sur le déplacement à Toulouse et n’est toujours pas remis complètement.

Absent pour le premier amical de l'Algérie

Quand Pierre Sage avait pourtant avancé que la présence à Toulouse de l’Algérien, tout comme celle d’Orel Mangala, se jouerait à quelques heures près, ce n’est pourtant pas la tendance. S’il s’est montré rassurant, Saïd Benrahma ne devrait pas être de la partie contre la Bolivie vendredi. "Je me suis fait mal, j'essaie de reprendre à courir, je travaille pour faire au mieux, mais là, je reprends petit à petit, a-t-il confié à DZFoot. Je ne devrais pas être apte pour le premier match, mais pour le second face à l'Afrique du Sud, ça devrait le faire." Une reprise en douceur afin de reprendre du rythme avant de retrouver l'OL pour les réceptions de Reims puis de Valenciennes.