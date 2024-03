Benrahma (OL) signe son retour avec l’Algérie

Avec l’arrivée de Vladimir Petkovic comme sélectionneur, Saïd Benrahma retrouve la sélection algérienne. L’ailier de l’OL a été retenu pour le rendez-vous de mars avec l’Algérie.

L’ère Djamel Belmadi finie en Algérie, place à celle de Vladimir Petkovic. L’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux a récemment pris les rênes des Fennecs suite à la mauvaise CAN 2023 et au départ de Belmadi, six ans après sa prise de fonctions. Qui dit nouveau sélectionneur, dit redistribution des cartes et pour sa première liste, Petkovic a décidé de rappeler Saïd Benrahma en sélection. Absent de la Coupe d’Afrique des Nations, l’ailier de l’OL payait un différend avec l’ancien sélectionneur et n’avait pas été retenu depuis le 16 octobre dernier. Avec seulement 25 sélections depuis ses débuts en 2015, Benrahma vit une aventure contrastée avec les Fennecs.

D'anciens Lyonnais avec les Fennecs

Dans un nouvel environnement, que ce soit en club ou avec la sélection, l’ailier de 28 ans va peut-être enfin réussir à déployer ses ailes avec son pays. En attendant de savoir s’il sera vraiment remis physiquement pour les deux amicaux contre la Bolivie et l’Afrique du Sud, Benrahma a un coup à jouer dans cette nouvelle liste où figure toujours Houssem Aouar. Petkovic a choisi de se passer des historiques Riyad Mahrez, Islam Slimani, Sofiane Feghouli ou encore Youcef Belaïli. Un rôle de cadre pourrait donc attendre Saïd Benrahma qui pourra discuter de Lyon avec des anciens de la maison comme Yassine Benzia ou encore Amine Gouiri.