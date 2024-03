L’OL a l’occasion de faire la passe de quatre à l’extérieur

Jake O’Brien et Clinton Mata célébrant la victoire de l’OL à Lorient (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Vainqueur de ses trois derniers déplacements, l’OL peut faire le 4 à la suite à Toulouse, ce vendredi (21h). Une première depuis plus de trois ans.

15 points pris à domicile, 16 à l’extérieur. Pour une équipe malade, l’OL est plutôt du genre à être plus à l’aise loin de ses bases cette saison. Cela ne tient à rien, mais dans son opération maintien, réussir à aller prendre des points loin de Décines aide forcément à redresser la tête. Toutefois, Pierre Sage y a apporté un bémol ou plutôt une précision à ce total à l’extérieur. Plus de la moitié de ces points ont été pris lors des dernières semaines alors que le groupe lyonnais pataugeait lors de ses neuf premiers déplacements (7 points sur 27 possibles).

"On est sur un meilleur tableau sur la deuxième partie de saison puisqu’on a pris 15 points en 2024. Domicile - extérieur, je ne suis pas sûr que cela ait un gros impact sur la manière dont on appréhende les matchs. Ça s’est vu dans notre manière de défendre à Lorient. Ce qui change est que l’équipe se sent capable de faire des choses ensemble et le met en pratique. Ce qui importe, c'est de confirmer dans la durée, peu importe que ce soit à domicile ou à l’extérieur."

Toutefois, en étant peut-être moins conquérant à domicile, l’OL se rattrape ces derniers temps à l’extérieur. Vainqueurs à Montpellier (1-2), Metz (1-2) et Lorient (0-2), les Lyonnais peuvent enchaîner un quatrième succès de rang loin du Parc OL. Ce serait une première depuis la période novembre - décembre 2020. Trois ans et pourtant l’impression d’une éternité.