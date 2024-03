OL - Pierre Sage : "Gagner à Toulouse pour atteindre notre objectif"

Avec 31 points à neuf journées de la fin, l'OL a fait un pas en avant vers le maintien. Néanmoins, Pierre Sage estime que seul un résultat positif à Toulouse pourra rapprocher encore un peu plus son équipe de l'objectif.

Est-ce que le match à Toulouse sera dans la lignée de celui à Lorient ?

Ce sera un match très différent de Lorient (victoire 2-0, samedi) car Toulouse est une équipe très verticale. Depuis qu'ils ont transformé leur manière de jouer, ils ont des bons résultats. De notre côté, on va avoir une approche de manière à les empêcher de jouer.

Est-ce que la victoire à Lorient est votre plus aboutie cette saison ?

On les a empêchés de jouer, mais on a aussi réussi à imposer ce qu'on souhaitait, et à exploiter ce qu'on voulait. Donc c'est la plus belle réussite sur le plan stratégique, mais c'est seulement grâce aux joueurs qui ont adhéré et réussi à appliquer le plan.

Il y a cette demie de Coupe de France, est-ce que cela peut faire perdre de vue l'objectif principal à l'OL ?

Je pense que nous sommes capables de mener les deux de fronts. Je n’ai pas l’impression que notre engagement ait été différent dans l'une ou l'autre compétition. Ce qui est important est allé au bout des deux choses. L’objectif reste d'assurer le maintien le plus rapidement possible et ensuite pouvoir se concentrer sur ce qu'il y a de possible à vivre.

"Au staff de faire au plus juste avec la concurrence"

L'apport de Matic dans cet OL a été évident en Bretagne…

Nemanja, samedi, n'a perdu aucun ballon, je pense que vous avez vu passer la stat... Mais il est surtout capable de gagner des positions plus hautes par la passe, de déséquilibrer l'adversaire... Dans le vestiaire, il diffuse un calme contagieux, et quand il parle, tout le monde l'écoute. Il a une position naturelle de leader dans ce groupe, il n'y a rien d'imposé et c'est très sain, je suis très content de cette situation-là.

Avec le mercato, l'effectif est aujourd'hui conséquent. Il y a aussi des choix à faire...

Il vaut mieux ça qu'une pénurie. Le management d'une équipe de football se situe toujours entre la confiance et la peur. La confiance de jouer et la peur de perdre sa place. C’est à nous le staff de faire au plus juste, même si des choix peuvent paraître surprenants, que certains joueurs ne comprennent pas. Mais dans tous les cas, on essaie de donner du sens à ces choses-là, d’avoir une certaine éthique et surtout de répondre aux besoins de l’équipe, qui sont fluctuants en fonction de l’adversaire rencontré, du match passé. Les temps d'entraînement sont très importants pour les joueurs, notamment pour ceux qui ne jouent pas, car ils n'ont que les entraînements pour se montrer.