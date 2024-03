L’OL réagit bien à Lorient et fait le job (0-2)

Battu il y a une semaine par Lens, l’OL se devait de retrouver le chemin de la victoire à Lorient. Sérieux et appliqués, les Lyonnais ont gagné (0-2) un match crucial dans la course au maintien.

Ils étaient attendus au rebond et ils ont répondu présents. Battus il y a une semaine par Lens, les joueurs de l’OL avaient un déplacement compliqué à gérer ce samedi à Lorient. En plus de réagir, les Olympiens jouaient gros dans la course au maintien face à un concurrent direct. Mis sous pression par la victoire de Montpellier à Nice, l’OL a répondu sur le terrain avec une victoire probante au Moustoir (0-2). Avec ce succès, les hommes de Pierre Sage remontent provisoirement à la 10e place avec sept points d’avance sur la zone rouge. Ce ne sera toutefois pas suffisant pour être définitivement serein. Mais avant de se rendre à Toulouse vendredi prochain, ce plein de confiance ne sera pas superflu pour préparer un match crucial pour le maintien.

Une prestation collective solide

Dimanche dernier, après la défaite à Décines, les Lyonnais avaient assuré que le revers n'allait pas entraver l’énergie positive prise depuis un mois. On était en droit de les croire, mais c’était avant tout la vérité du temps qui servirait de juge de paix pour voir si ce n’était que des paroles en l’air. Ce ne fut pas le cas, car l’OL a fait preuve de sérieux en Bretagne. Sans Lacazette, Nuamah, Mangala et Maitland-Niles, le défi s’annonçait compliqué. Pierre Sage souhaitait donc que ce soit avant tout l’équipe qui fasse la différence plus que des individualités.

L’entraîneur lyonnais a été entendu, puisque c’est un succès collectif qui s’est dessiné à Lorient. Bien entrée dans son match, la formation lyonnaise a manqué d’ouvrir le score par Tolisso et Benrahma (11e) puis Matic (13e). Seulement, Yvan Mvogo a permis à son équipe de rester en jeu, mais ce fut bien une première mi-temps presque à sens unique. Il n’a manqué que ce petit but pour valider la domination lyonnaise. Mata de la tête, mais non cadré (19e) puis un nouvel arrêt réflexe du gardien lorientais sur un centre en première intention de l’Angolais en ont décidé autrement.

Baldé retrouve le chemin des filets

Les Lyonnais auraient pu être frustrés de ne pas encore réussir à forcer la décision malgré les titularisations de Mama Baldé et Malick Fofana. Toutefois, ils sont revenus avec les mêmes intentions de jouer en avançant et ont forcément été récompensés. On attendait les attaquants et ce fut finalement un but 100% latéral qui a permis à l’OL de prendre les devants. Sur un centre de Mata, Tagliafico est venu placer toute sa rage avec une tête plongeante à la 52e.

En ouvrant le score avec son Argentin, le club septuple champion de France a fait le plus dur et les espoirs lorientais ont été douchés juste après l’heure de jeu. Sur une sortie de balle rapide, Caqueret a lancé Baldé dans la profondeur. L’attaquant, peu en vue en première, a devancé le tacle de Laporte pour s’ouvrir le chemin du but. Pourtant, en manque de confiance depuis le début de la saison, le Bissau-Guinéen s’est permis le luxe de ralentir, dribbler Mvogo et faire le break (0-2, 64e). Un ouf de soulagement pour Sage qui a ensuite effectué des changements pour gérer la fin de match et apporter du sang frais.