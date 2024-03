OL : Pierre Sage dresse le bilan de ses premiers mois d'entraîneur

Plus de trois mois après sa nomination à la tête de l'OL, Pierre Sage est revenu sur ses premières expériences en tant qu'entraîneur d'un club professionnel.

Pierre Sage s'approche des 100 jours comme entraîneur de l'OL. Samedi, alors qu'il ferra face à Lorient (17 heures), il fêtera ce cap symbolique. Avec un bilan de onze succès et cinq revers toutes compétitions confondues, il a jusqu'ici répondu positivement aux interrogations qui peuvent se poser suite à sa nomination le 30 novembre 2023.

"Beaucoup de choses positives"

En un peu plus de trois mois sur le banc lyonnais, le technicien a observé de nombreux bouleversements. "J'espère déjà que la date limite de consommation ne sera pas dépassée (il rit). Comme on se l'était dit la dernière fois, il y a des choses qui ont évolué dans la manière de percevoir le groupe, le vestiaire et le staff ont changé, a-t-il énuméré. La méthodologie de l'entraînement et l'intensité dans nos séances commencent à se stabiliser... Il y a beaucoup de choses positives et je pense que cela a eu des répercussions sur le rendement de l'équipe et sur les résultats obtenus jusqu'en février."

Ayant réussi à faire remonter sa formation au 11 rang, Sage ne souhaite bien sûr pas s'arrêter là, voulant s'inscrire dans le temps grâce aux résultats et aux performances à venir. "Maintenant, c'est une question de durée. Les objectifs finaux sont d'aller le plus loin possible en Coupe de France et de se maintenir en championnat, a rappelé le Jurassien. On a créé un contexte plus favorable et ce qui est important, c'est ce qui va se passer maintenant." Pour lui comme pour le club, les prochaines semaines vont compter pour l'avenir, avec potentiellement de belles choses à aller chercher, aussi bien collectivement que personnellement.