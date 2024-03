OL - Tagliafico : "On reste une équipe en formation"

Conscient que l'OL a encore du travail avant d'être totalement guéri, Nicolas Tagliafico estime tout de même que les recrues hivernales font progresser l'équipe.

On ne pourra pas reprocher à Nicolas Tagliafico de ne pas faire preuve d'honnêteté. Moins à son aise lors des mois qui ont suivi son sacre à la Coupe du monde 2022, le défenseur a reconnu "une chute" de motivation. Mais il assure désormais être entièrement recentré sur le projet lyonnais, notamment afin de préserver la place du club dans l'élite en vue de la saison prochaine.

"L’objectif reste le même malheureusement, a-t-il observé face à la presse. Il faut faire de notre mieux pour gagner des points et assurer le maintien. On a eu un début de saison terrible, mais ce mois de février a été bien mieux. Il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que lorsqu’on travaille dur, qu’on fait preuve de discipline, les victoires sont là. Et quand les succès s’enchaînent, la confiance vient avec."

"On est en ce moment à notre place"

Le revers contre Lens dimanche dernier (0-3) est toutefois venu rappeler à l'OL qu'il n'était pas encore guéri. “On reste une équipe en formation, a rappelé l'Argentin. Nous avons des joueurs qui viennent d’arriver, qui sont très bons, avec de la qualité. On est en ce moment à notre place, et nous devons continuer à grandir. Aujourd’hui, il y a de très bonnes individualités, donc ce qu’il faut améliorer, c’est le travail collectif, mais ça prend du temps.”

Comme le latéral gauche l'a souligné, les recrues amènent jusqu'ici un plus à la formation rhodanienne. "Ce sont des footballeurs de grande qualité et d’expérience. Après ce mercato, on a observé un vrai changement, a confirmé Tagliafico. On s’est amélioré de manière individuelle et le plus important maintenant et de les intégrer dans le projet collectif afin qu’eux plus nous, on puisse apporter à l’OL et que le club aille mieux. Il faut travailler plus dur aussi pour que des plus jeunes ou des joueurs qui jouent moins puissent se dépasser et soient compétitifs."

"J’essaye d'être un exemple de discipline et de travail"

Sur un plan plus personnel, le champion du monde (31 ans) veut partager son expérience et son professionnalisme au reste du groupe. "J’essaye d'être, en tant que sportif et personne, un exemple de discipline et de travail acharné. Je crois que c’est ce qui a toujours défini ma carrière, a-t-il confié. On ne naît pas leader, ce sont les autres qui voient en toi ça et cela dépend aussi des personnes que tu as en face de toi et de ce qu’elle veut apprendre."