OL : Tagliafico avoue "une chute de motivation" après le Mondial

Nicolas Tagliafico (OL) et Musa Al-Taarami (Montpellier) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Entre le projet présenté et le titre de champion du monde, Nicolas Tagliafico a eu du mal à se remettre dans le bain avec l’OL. Néanmoins, l’Argentin assure désormais avoir une grosse envie d’aider le club lyonnais.

Il a arrêté les cours de français "à mon grand regret" mais Nicolas Tagliafico n’est pas du genre à se laisser bloquer par la barrière de la langue. Présent en conférence de presse ce jeudi, le latéral gauche n’a pas fait dans la langue de bois quand il a fallu décrire les deux saisons passées à l’OL. Arrivé à l’été 2022, l’Argentin a connu cinq coachs différents, autant de turbulences et se retrouve même à devoir jouer le maintien cette saison.

Pas vraiment le projet vendu par Jean-Michel Aulas et Peter Bosz au moment d’aller le chercher à l’Ajax Amsterdam. "On m’avait présenté des objectifs qui n’ont finalement pas ceux aujourd’hui. On devait construire une équipe pour jouer la Coupe d’Europe et malheureusement, ce n’était pas la réalité. Ça a été dur de le constater, a regretté l'Argentin. Cette expérience, ce n’est pas seulement dans ma carrière, mais aussi dans ma vie. Elle permet de prouver à soi-même qu’on peut tout dépasser. Il faut aller au déjà de ce qu’on pensait devoir faire et aller de l’avant."

"Je suis animé par une grosse envie que l'OL s’en sorte"

Annoncé dans les rumeurs de départ lors des deux derniers mercatos, Nicolas Tagliafico est finalement toujours un joueur de l’OL. Pour combien de temps encore alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2025 ? En affirmant vouloir désormais "s’ouvrir plus à la vie française, à communiquer un peu plus", le champion du monde laisse croire à du long terme. Pourtant, la situation depuis deux ans est loin de jouer en faveur du club lyonnais.

Les résultats en dents de scie et surtout le titre mondial avec l’Argentine ont créé "une grosse chute de motivation" chez le joueur. Cela s’est ressenti dans ses performances après avoir été l’une des grosses satisfactions de la première partie de saison dernière. "Aujourd’hui, c’est complètement différent, je suis animé par une grosse envie que le club s’en sorte." Même s’il est moins tranchant, Nicolas Tagliafico apportera toujours "sa grinta, son professionnalisme" au groupe de Pierre Sage.