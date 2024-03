Lacazette, Mangala… Sage fait le point avant Lorient - OL

À deux jours du déplacement à Lorient, Pierre Sage compte quelques bobos dans son effectif. Alexandre Lacazette est toujours incertain, tout comme Orel Mangala, malade.

C’est la question qui est sur toutes les lèvres à l’OL depuis maintenant une semaine et encore plus après la défaite contre Lens dimanche (0-3). Alexandre Lacazette sera-t-il de retour contre Lorient, samedi ? La précaution prise lors de la dernière journée laissait espérer que oui afin que l’attaquant soit tout simplement à 100% pour le déplacement en Bretagne à la fin de la semaine.

Seulement, les images tournées par le club depuis le début de la semaine et l’absence observée de Lacazette à l’entraînement de ce jeudi laisse le pessimisme prendre le dessus sur l’optimisme. Après avoir peut-être été pris à son propre jeu la semaine dernière, Pierre Sage s’est montré plus prudent sur la question de la participation ou non de son capitaine. "Alexandre s’est entraîné à part, on est dans la même situation que la semaine dernière, mais je vais me montrer moins optimiste cette fois-ci."

Tagliafico a pris un coup sur le pied

L’incertitude étant de mise pour Alexandre Lacazette, Pierre Sage pourrait également devoir se passer d’Orel Mangala, quasiment titulaire à tous les matchs depuis son arrivée. "Malade et souffrant", le Belge et le staff de l’OL feront "un point d’ici à samedi" pour savoir s’il est en condition pour tenir sa place dans le groupe. Il pourrait être suppléé par Corentin Tolisso qui est "prêt à jouer 90 minutes". Pour Nicolas Tagliafico qui a quitté prématurément l’entraînement "après avoir pris un coup sur le pied durant la semaine", aucun risque n’a été pris par l’Argentin et le staff, "mais tout devrait aller mieux vendredi", selon son coach.