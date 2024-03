Toujours en délicatesse avec sa cuisse, Alexandre Lacazette était toujours en salle de soins à deux jours du déplacement de l'OL à Lorient. Orel Mangala est lui absent de la séance ce jeudi.

Cela commence forcément à faire jaser dans l’environnement lyonnais et l’inquiétude grandit chaque jour qui rapproche l’OL de son déplacement à Lorient. Ce jeudi, à deux jours d’un voyage en Bretagne, Alexandre Lacazette n’était toujours pas présent à l’entraînement collectif lyonnais. Ne s’étant pas senti pour prendre part à la rencontre contre Lens dimanche dernier, l’attaquant était plus qu’espéré pour le match crucial contre Lorient, ce samedi (17h). Il faudra attendre les explications de Pierre Sage en conférence de presse, mais voir Lacazette encore en salle de soins à quarante-huit heures d’une rencontre décisive n’augure rien de bon. La béquille donne l’impression d’avoir laissé plus de séquelles que prévu.

Tolisso bien présent !

Le capitaine de l’OL n’était pas le seul absent de cette séance collective sous le soleil de Décines. Orel Mangala brillait également par son absence, sans qu’une raison ne soit connue dans l’environnement lyonnais. Là encore, Pierre Sage devrait apporter quelques précisions sur un possible forfait ou non du milieu belge contre les Merlus. À ces deux mauvaises nouvelles, l’entraîneur de l’OL peut malgré tout compter sur un effectif complet à côté de ça. Corentin Tolisso était bien là et pourrait profiter de la présence ou non de Mangala. Bien présent, Ainsley Maitland-Niles sait, lui, d'ores et déjà qu'il ne sera pas de la partie au Moustoir, car suspendu.