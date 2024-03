Pierre Sage après OL - Lens (0-3) : "Ce match a mal tourné"

Malgré une bonne séquence de domination en première période, l’OL n’a pas réussi à trouver la brèche contre Lens (0-3). Pierre Sage a regretté ces faits de jeu qui n’ont pas été en faveur des Lyonnais.

Pendant tout le mois de février, l’OL avait gagné petit bras et s’était plutôt montré réaliste dans ses victoires. Depuis deux matchs, il est rattrapé par des vieux démons avec une inefficacité face au but adverse. Contre Strasbourg en Coupe de France, cela n’avait pas été préjudiciable avec une qualification pour les demies à la clé. Dimanche soir, la formation lyonnaise a vu ce qui lui manquait encore pour ternir la dragée haute à une équipe comme celle de Lens (0-3).

Sans avoir à rougir du visage montré surtout en première période, les joueurs de Pierre Sage ont payé leur manque de justesse face au but, mais aussi dans le cœur du jeu. "Notre début de match montre qu'on a la volonté de bousculer notre adversaire. Malheureusement, on ne parvient pas à marquer dans notre temps fort, ce qui n'a pas été le cas de notre adversaire. C'est un match dans lequel il y a eu plusieurs tournants et on les a mal négociés. On n'a pas négligé ce match, il a juste mal tourné."

"On a le devoir de se relever à Lorient"

Ayant pris un coup derrière la tête avec le but de Sotoca juste avant la pause, les Lyonnais avaient malgré tout l’envie de rapidement revenir dans cette rencontre au retour des vestiaires. Malheureusement, un penalty et le but du break de Wahi à la 53e ont vite fait déchanter tout un stade. "On perd un ballon sur lequel on concède le penalty. On prend le deuxième but tout de suite alors qu'on avait l'idée d'attaquer et de varier nos sorties de balle pour être plus compact dans la possession. Donc le discours change encore avec un football plus décousu. C'est une victoire méritée pour Lens, mais quand on regarde le scénario, je pense qu'il peut s'écrire complètement différemment".

Loin d’avoir pu mettre en place les grandes lignes de la stratégie de Pierre Sage, l’OL a été réduit à se jeter corps et âme à l’assaut du but lensois, sans véritablement pouvoir se montrer dangereux. Battu pour la première fois depuis un mois et demi, l’OL "a le devoir de se relever à Lorient avec la volonté de faire un meilleur match et un meilleur résultat."