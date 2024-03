Grâce notamment à un doublé de Sara Däbritz, l’OL a pris le meilleur sur Dijon dimanche soir (1-3). Loin d’être flamboyantes, les Lyonnaises reprennent sept points d’avance sur le PSG.

La reprise s’est passée sans encombre, enfin presque. Dimanche soir, l’OL ne s’est pas laissé surprendre par Dijon pour le compte de la 16e journée de D1 féminine. Grâce à un doublé de Sara Däbritz et un but d’Ada Hegerberg, les Fenottes ont renoué à la victoire après leur nul contre le PSG (1-1) il y a trois semaines au Parc OL. Grâce à ce 15e succès de la saison, les joueuses de Sonia Bompastor reprennent sept points d’avance sur le club parisien. Toutefois, le visage montré à Gaston Gérard ne devrait pas satisfaire la coach lyonnaise. Il y a certes eu des absences et la titularisation de jeunes comme Kysha Sylla ou de joueuses de retour de blessure (Morroni, Marozsan), le contenu n’a pas forcément été à la hauteur.

Dumornay de retour à la compétition

En ouvrant pourtant rapidement le score par Däbritz (7e), l’OL s’est mis dans les meilleures conditions, mais, pour la 5e fois de suite, a réussi à encaisser un but par Goetsch à la 38e minute. Fort heureusement, Ada Hegerberg a réglé la mire juste avant la pause (45e) pour revenir sur Tabitha Chawinga en tête du classement des buteuses. Dans une seconde période assez terne, Däbritz a validé le succès lyonnais en fin de rencontre. Une rencontre qui a notamment permis à Melchie Dumornay de signer son retour pour une grosse dizaine de minutes. Peut-être l’autre satisfaction de cette soirée dijonnaise en plus de la victoire.