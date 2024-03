Forcément déçu d’avoir vu la belle série de l’OL prendre fin contre Lens (0-3), Maxence Caqueret n’était pas fataliste pour autant. Le milieu lyonnais croit en la réaction d’orgueil des Lyonnais à Lorient.

La série de victoires a pris fin, quel bilan tirer de cette défaite (0-3) contre Lens ?

Maxence Caqueret : On est très déçus d’arrêter cette série qui était belle. On savait que ça pouvait arriver, j’aurais juste préféré que ça arrive dans d’autres conditions. Il va vite falloir relever la tête, car on a un match important samedi à Lorient. Ok, on a perdu, mais il faut relever la tête, travailler encore plus et ressortir plus forts le prochain match.

Avez-vous senti une forme d’impuissance face à cette équipe lensoise ?

De l’impuissance, je ne pense pas, parce qu’il y a eu des périodes durant lesquelles on était bien. Je pense surtout qu’on a manqué d’efficacité dans la surface. On n’a pas su créer d’occasions franches ce (dimanche) soir et je pense que c’est ce qu’il a manqué pour faire douter Lens.

"Assez mitigé sur le penalty sifflé"

C’est donc plus une histoire de tournants ratés qu’autre chose ?

En début de match, on a eu un temps fort qui nous aurait permis de marquer comme l’occasion sur le poteau d’Orel (Mangala). Mais ça ne nous a pas souri et on aurait dû mieux faire pour ne pas encaisser les buts et les mettre en difficulté. C’est quelque chose qu’on n’a pas su faire, mais comme je l’ai dit, il faut vraiment passer à autre chose, se laver la tête.

Pensez-vous que le penalty sifflé contre vous soit sévère ?

Je suis assez mitigé parce que je pense toucher de la poitrine dans un premier temps, puis ça touche la main. L’arbitre n’est pas d’accord avec moi, mais je pense que c’est une discussion qu’on peut avoir. Après, c’est derrière nous désormais. Le penalty a été sifflé et marqué malheureusement, mais je pense que la décision aurait pu être de notre côté aussi.