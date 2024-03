Ligue 1 : l’OL a perdu un point sur la place de barragiste

Battu par Lens (0-3) dimanche soir, l’OL n’a pas forcément fait une bonne opération comptable. Ayant certainement dit adieux à l’Europe par le championnat, la formation lyonnaise n’a plus que cinq points d’avance sur le barragiste.

Il avait prévenu avant même que l’OL ne chute contre Lens dimanche soir (0-3). Interrogé sur la possibilité de combler l’écart avec le club nordiste en cas de victoire, Pierre Sage avait plutôt mis en avant le fin matelas que possédait son équipe sur la place de barragiste. Avant de penser à l’Europe, l’OL se devait de penser au maintien. Après le revers de la 24e journée, cette course est plus que jamais d’actualité entre Rhône et Saône. Il n’est désormais plus question de parler de Lorient comme 16e de Ligue 1 après sa victoire à Rennes, mais de Montpellier.

Seulement, l’écart n’est aujourd'hui plus que de cinq points contre six avant le lancement de cette journée. De quoi donner raison à l’entraîneur lyonnais qui se défendait de toute euphorie. "Il me semble que la question tournait autour de l’avance de Lens vendredi et je vous disais qu’on avait plus de retard sur Lens que d’avance sur Lorient. Vous avez vu que Lorient a gagné à Rennes et malgré tout, notre avance de six points est revenue à cinq points ce (dimanche) soir puisque Montpellier a fait match nul chez lui contre Strasbourg."

Deux matchs cruciaux à venir

Entre Toulouse dixième et Montpellier seizième, ce ne sont que six points qui séparent les sept équipes candidates à cette place de barragiste. Avec deux déplacements consécutifs à Lorient (samedi, 17h) puis dans la Ville Rose (15 mars, 21h), l’OL n’a dorénavant pas d’autre choix que de gagner. Cela n’offrira très certainement pas un matelas assez confortable, mais les coéquipiers de Maxence Caqueret seront bien plus maitres de leur destin. "Encore une fois, avant de laisser notre destin entre les pieds des autres équipes, on se doit de faire un meilleur match que celui qu’on a fait ce (dimanche) soir, a poursuivi Sage. Si on s’occupe de nous, on n’a même pas besoin de regarder ce que font les autres."

À dix journées de la fin, chaque point est important et l’objectif des 35 points si proche et en même temps si loin…