L’OL préfère encore utiliser le rétroviseur plutôt que les jumelles

Jérémie Bréchet et les joueurs de l’OL à l’échauffement (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Fort d’une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL s’est relancé et surtout replacé en championnat. Dixièmes avant de recevoir Lens, les Lyonnais ne veulent pourtant pas faire de plans sur la comète trop rapidement.

Il a beau ne pas maîtriser la langue de Molière pour tenir presque une demi-heure de conférence de presse, toutefois Nemanja Matic sait se montrer bavard et captiver son auditoire. Pour sa première médiatique avec la presse locale, le milieu de terrain a fait forte impression. Dans la lignée de ce qu’il montre sur le terrain depuis un mois. Plutôt cash dans ses réponses, le Serbe n’a esquivé aucun sujet, pas même celui de son départ de Rennes.

Quand certains auraient pu dire qu’ils étaient désormais concentrés sur l’OL et que ressasser le passé ne servait à rien, Matic a joué carte sur table. Une vraie prestance qui en dit beaucoup sur le joueur, mais aussi sur l’homme. "Il est exigeant avec tout le monde tout en sachant s'adapter, il a un leadership naturel, a détaillé Pierre Sage. Sur le terrain, c'est lui qui gère le tempo, l'équilibre et même parfois le plan de jeu."

Pas de fausses promesses non tenues

Devenu le chef d’orchestre de l’OL en l’espace d’un mois, Nemanja Matic a assez bourlingué en Europe pour savoir que rien n’est acquis dans le football. Estimant que "chaque match est une finale à présent", l’ancien de Chelsea souhaite garder ses coéquipiers alertes. À 35 ans, le Serbe est un vieux briscard et fait donc figure de sage dans ce jeune groupe qui pourrait se prendre pour un autre après ce mois de février parfait.

Il n’en est rien, car l’OL possède dans son vestiaire des joueurs et un staff bien trop conscients que la situation peut s’inverser en l’espace de quelques jours. En le décrivant comme "charismatique et faisant preuve de beaucoup de sérieux", Pierre Sage a dépeint le caractère de Matic dans le vestiaire lyonnais. Un joueur sur lequel il peut compter pour faire passer son message : l’OL n’est pas encore arrivé et le match de dimanche doit servir à se positionner sur ce qu’est vraiment cette formation lyonnaise version 2024.

Une équipe définitivement guérie ou au contraire encore en voie de guérison ? Sage a son avis sur la question et se refuse à parler d’un écart à combler sur les Lensois en fermeture de la 24e journée de Ligue 1. Fidèle à lui-même, il préfère regarder derrière plutôt que devant, pour le moment. "On ne va pas se parler secrètement, on va se parler officiellement : on est six points devant Lorient et c'est juste ça qu'on doit gérer. On doit s'éloigner de Lorient, c'est la priorité, donc on ne pense pas à se rapprocher de Lens, même si l'un n'empêche pas l’autre."

Un calendrier corsé après la trêve internationale

Forcément, en enchaînant les victoires qui permettent de "ne pas raser les murs", l’OL est remonté au classement et a retrouvé certaines ambitions. Il y a la Coupe de France, mais aussi cette 6e place, actuellement occupée par Lens, qui pointe à huit longueurs. Un succès dominical et l’ambition lyonnaise pourrait être revue à la hausse. Mais à l’OL, on préfère ne pas faire de plans sur la comète, au risque de décevoir les fans de retour en nombre. "La Ligue 1 est vraiment dure. On ne peut pas promettre qu'on va finir 6e ou 7e…, a poursuivi Matic. Mais on peut promettre que chaque match sera joué comme une finale. Chaque match qui arrive doit être le match le plus important de notre carrière."

Le fameux refrain des finales fait sa réapparition à trois mois de la fin de la saison. Seulement, à Décines, on est conscient que les trois rencontres à venir sont d’une importance capitale. Si Lens doit permettre de se jauger, Lorient puis Toulouse seront les juges de paix pour savoir si l’OL est sorti d’affaire. Car, après la trêve internationale de mars, le programme de fin de saison s’annonce plutôt corser. Prendre les points le plus vite possible ne serait donc pas une mauvaise idée.