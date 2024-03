Valenciennes, un tirage qui rappelle des souvenirs heureux à l'OL

Avec Valenciennes pour les demies de Coupe de France, l’OL a hérité du tirage le plus favorable sur le papier. Ce sera la 2e fois que les deux clubs se retrouvent à ce stade de la compétition après 1964.

Dans les couloirs du club, on préfère la jouer modeste après le tirage au sort des demi-finales de la Coupe de France. Ce n’est pas parce que l’OL a hérité de Valenciennes que les portes de la finale sont grandes ouvertes. Oui, les Lyonnais s’en sortent plutôt bien sur le papier en héritant du dernier de Ligue 2 et en évitant surtout Rennes et le PSG ou Nice pour ce dernier carré. Seulement, la vérité du terrain dans un mois ne sera pas celle du classement actuel des deux équipes et les joueurs de Pierre Sage devront mettre le bleu de chauffe. Face au club nordiste, l’OL a l’opportunité de se qualifier pour sa première finale dans la compétition depuis le sacre en 2012. Il serait dommage de laisser passer une nouvelle occasion.

Même dénouement 60 ans plus tard ?

Le 2 ou 3 avril prochain, le club rhodanien et son homologue nordiste se rencontreront pour la troisième fois en Coupe de France après 1964 et 1969. Si en 69, l’OL et Valenciennes s’étaient affrontés en seizièmes, cinq ans auparavant, l’affiche avait déjà eu le droit de se jouer en demi-finale. À l’époque, l’OL avait pris le meilleur (2-0) sur l’US Valenciennes, ancêtre du VAFC, et s’était qualifié pour la finale. Une finale qu’il remportera pour la première fois de son histoire, après l’échec en 1963. Bis repetita 60 ans plus tard pour mettre fin à 12 années de disette ?