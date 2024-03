Pierre Sage espère que "son avenir passera par l’OL"

Sous contrat jusqu’à la fin de la saison, Pierre Sage a pour la première fois assumé son envie de s’inscrire sur le long terme à l’OL. Avec l’ambition de passer ses diplômes.

Il est d’ordinaire plutôt sur la réserve quand il s’agit de parler de lui. Pourtant, ce vendredi, Pierre Sage a fait une entorse à la règle. D’abord en retrait au moment de parler de son évolution depuis sa prise de fonction début décembre à Lens, l’entraîneur de l’OL a enfin dévoilé une partie de ses ambitions personnelles pour les mois à venir. Mettant toujours le collectif en avant avec "un objectif du maintien à atteindre" comme priorité, Sage a pour la première fois quitté son costume de coach intérimaire sans plus vraiment l’être pour se projeter dans le futur avec le club lyonnais. "J’ai envie d’être formé et diplômé pour faire économiser 25 000€ au club à chaque match (sourires). Si le maintien est atteint, il y aura peut-être un futur différent pour moi, mais j’aspire et j’espère que mon avenir se fera à l’OL."

"Toute confiance en mon staff si je suis accepté en formation"

C’est bien la première fois que Pierre Sage se livre à une telle confidence, preuve également qu’il se sent de plus en plus à l’aise dans ce costume (ou survêtement) d’entraîneur. À 44 ans, le natif de Lons-le-Saunier souhaite poursuivre sa progression après avoir été adjoint, coach chez les jeunes et directeur de centre. Il lui faudra pour ça passer son BEPF et l’entraîneur de l’OL compte bien intégrer la future promotion la saison prochaine. "Les dossiers d’inscription vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours."

Rien qui n’empêche donc la poursuite de son aventure à l’OL, mais avant ça, l’ambition collective primera toujours sur celle individuelle avec Pierre Sage. Le maintien et rien d’autre pour le moment.